La Legislatura de Santa Fe resolvió la destitución de Shirli Soledad Tomasso, fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se desempeñaba en la ciudad de Tostado, tras un procedimiento disciplinario por presunto mal desempeño funcional e institucional en 37 investigaciones penales.

Del total de expedientes alcanzados por la investigación, 35 corresponden a causas por abuso sexual y los dos restantes a homicidios. Las actuaciones contra la funcionaria estuvieron centradas en las demoras en la tramitación de esos casos y en la falta de diligencia para impulsar las medidas necesarias para el avance de las investigaciones.

La decisión se adoptó durante una sesión conjunta de las cámaras de Diputados y Senadores, en la que la propuesta de remoción obtuvo 44 votos afirmativos. Como parte de la sanción, Tomasso tampoco podrá acercarse a las oficinas del MPA durante un período de diez años.

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El proceso disciplinario se originó en los cuestionamientos a su desempeño en las investigaciones que tenía a cargo. Las demoras señaladas adquirieron particular relevancia por la naturaleza de los delitos involucrados y por las consecuencias que la falta de avances puede tener en el desarrollo de las actuaciones penales.

La resolución de la Legislatura pone fin a la continuidad de Tomasso en el Ministerio Público de la Acusación y vuelve a poner en discusión el funcionamiento de los mecanismos de control sobre quienes tienen a su cargo la investigación de delitos.

En este caso, el volumen de expedientes observados y la proporción de investigaciones vinculadas con delitos sexuales y homicidios constituyeron los principales elementos del procedimiento que derivó en su destitución.