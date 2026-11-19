La Legislatura destituyó a una fiscal de Tostado por demoras en 37 investigaciones penales
Se trata de Shirli Soledad Tomasso, fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación. La remoción fue aprobada en una sesión conjunta de ambas cámaras por 44 votos afirmativos.
19/11/2026 | 18:50Redacción Cadena 3
FOTO: Legislatura de Santa Fe.
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Audio. La legislatura de Santa Fe destituye a la fiscal Shirley Tomasso por demoras en causas penales
Panorama Federal
La Legislatura de Santa Fe resolvió la destitución de Shirli Soledad Tomasso, fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se desempeñaba en la ciudad de Tostado, tras un procedimiento disciplinario por presunto mal desempeño funcional e institucional en 37 investigaciones penales.
Del total de expedientes alcanzados por la investigación, 35 corresponden a causas por abuso sexual y los dos restantes a homicidios. Las actuaciones contra la funcionaria estuvieron centradas en las demoras en la tramitación de esos casos y en la falta de diligencia para impulsar las medidas necesarias para el avance de las investigaciones.
La decisión se adoptó durante una sesión conjunta de las cámaras de Diputados y Senadores, en la que la propuesta de remoción obtuvo 44 votos afirmativos. Como parte de la sanción, Tomasso tampoco podrá acercarse a las oficinas del MPA durante un período de diez años.
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El proceso disciplinario se originó en los cuestionamientos a su desempeño en las investigaciones que tenía a cargo. Las demoras señaladas adquirieron particular relevancia por la naturaleza de los delitos involucrados y por las consecuencias que la falta de avances puede tener en el desarrollo de las actuaciones penales.
La resolución de la Legislatura pone fin a la continuidad de Tomasso en el Ministerio Público de la Acusación y vuelve a poner en discusión el funcionamiento de los mecanismos de control sobre quienes tienen a su cargo la investigación de delitos.
En este caso, el volumen de expedientes observados y la proporción de investigaciones vinculadas con delitos sexuales y homicidios constituyeron los principales elementos del procedimiento que derivó en su destitución.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Shirli Soledad Tomasso? La Legislatura de Santa Fe resolvió su destitución como fiscal adjunta del MPA por mal desempeño en 37 investigaciones penales.
¿Cuántas investigaciones estaban involucradas? Un total de 37, de las cuales 35 eran por abuso sexual y 2 por homicidios.
¿Cuándo se adoptó la decisión? Durante una sesión conjunta de las cámaras de Diputados y Senadores donde se obtuvieron 44 votos afirmativos.
¿Dónde se desempeñaba Tomasso? En la ciudad de Tostado, en la provincia de Santa Fe.
¿Por qué fue destituida? Por demoras en la tramitación de casos y falta de diligencia en las investigaciones, especialmente en delitos graves.