El juicio oral contra dos hombres acusados de participar en una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de Alianza Semillas S.A. comenzó este miércoles 18 de noviembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La investigación sostiene que los imputados habrían montado una operatoria comercial ficticia para retirar bolsas de alfalfa de los depósitos de una empresa proveedora y desviarlas hacia destinatarios distintos de los consignados en la documentación, mientras simulaban el pago de las operaciones mediante cheques que posteriormente eran rechazados.

El debate está a cargo de un tribunal unipersonal integrado por la jueza de primera instancia Dra. Strólogo. La acusación es sostenida por la fiscal Lucila Cornier, quien atribuye cuatro hechos de administración fraudulenta, en concurso real entre sí, a Juan Pablo C., de 48 años, y Raúl L., de 71, aunque con distintos grados de participación.

El primero se desempeñaba como representante técnico de ventas de Alianza Semillas S.A. y está acusado en carácter de autor. La Fiscalía sostiene que, por su función, tenía a su cargo la administración y el cuidado de bienes e intereses económicos de la empresa, responsabilidad que habría utilizado para concretar las maniobras y procurar un beneficio indebido para sí o para terceros, en perjuicio de la firma. En tanto, Raúl L. está acusado como partícipe primario, por su intervención en la organización y ejecución de los traslados de la mercadería.

Según la reconstrucción fiscal, la operatoria comenzaba cuando Juan Pablo C. simulaba mantener contacto comercial con potenciales clientes y luego solicitaba que fueran incorporados como nuevos compradores al sistema de Alianza Semillas. Una vez registradas esas altas, generaba supuestos pedidos de bolsas de alfalfa y gestionaba la emisión de las facturas y los remitos correspondientes, con los que posteriormente ordenaba retirar los productos del depósito de Nova S.A., empresa encargada de entregar la mercadería por cuenta de Alianza Semillas.

De esta manera, las operaciones adquirían una apariencia de normalidad dentro del circuito comercial de la compañía. Sin embargo, de acuerdo con la acusación, los supuestos compradores nunca habían solicitado esos productos ni recibieron las bolsas de alfalfa. La documentación habría sido utilizada para justificar retiros de mercadería que luego era desviada hacia otros destinatarios.

En esa instancia intervenía Raúl L., quien, según la Fiscalía, se encargaba de contactar y contratar a los transportistas que realizaban los viajes. La acusación sostiene que también acompañó personalmente los dos primeros traslados y que abonó el costo del servicio de transporte.

Uno de esos recorridos ocurrió el 2 de mayo de 2019, cuando la mercadería fue retirada del depósito de Nova S.A., ubicado en Cañada de Gómez, y trasladada hasta un lugar identificado como "Transportes Jorgito", sobre la ruta 25, entre las calles Victoria Hugo y General Juan Lavalle, en la localidad bonaerense de Moreno. Posteriormente, se habría realizado un segundo viaje desde ese establecimiento hasta la localidad de Lobos, también en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la imputación, Raúl L. acompañó al transportista en ambos trayectos.

La investigación sostiene que las bolsas de alfalfa nunca llegaron a los supuestos clientes que figuraban en las operaciones comerciales, sino que fueron entregadas a personas indicadas por Raúl L. De esa forma, la mercadería habría salido del circuito comercial de Alianza Semillas mediante pedidos que no respondían a operaciones reales.

Los cheques y el perjuicio

La maniobra también contemplaba un mecanismo para simular que las operaciones habían sido abonadas. Según la acusación, Juan Pablo C. entregaba a Alianza Semillas S.A. cheques que decía haber recibido de los supuestos compradores como pago por la mercadería. Así, los retiros quedaban respaldados por documentación comercial y por instrumentos que aparentaban acreditar la cancelación de las ventas.

Sin embargo, cuando esos cheques fueron presentados al cobro, resultaron rechazados por diferentes motivos: algunos tenían órdenes de no pagar, otros habían sido denunciados y varios carecían de fondos suficientes. Para la Fiscalía, esos instrumentos formaban parte de la misma maniobra, ya que permitían simular el ingreso de los pagos correspondientes a operaciones que nunca habían existido.

La acusación considera que la combinación de clientes ficticios, pedidos de compra simulados, emisión de facturas y remitos, desvío de mercadería y entrega de cheques que no pudieron cobrarse provocó un perjuicio patrimonial a Alianza Semillas S.A. Sobre esa base, atribuye cuatro hechos de administración fraudulenta a los dos imputados, con Juan Pablo C. como autor y Raúl L. como partícipe primario.

Al formular su acusación, la fiscal Lucila Cornier solicitó para ambos cuatro años de prisión efectiva y multa. Ahora, con el inicio del juicio oral, se abre la instancia en la que deberán examinarse las pruebas y las responsabilidades individuales que les atribuye el Ministerio Público de la Acusación.

La discusión central estará puesta en determinar si las operaciones comerciales fueron efectivamente simuladas, cómo se concretó el retiro y posterior desvío de las bolsas de alfalfa y qué intervención tuvo cada uno de los acusados en el perjuicio económico denunciado por la empresa. La responsabilidad penal de ambos deberá resolverse al término del debate.