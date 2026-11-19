FOTO: Julio Iglesias será investigado en España por las denuncias de agresión sexual de dos exempleadas

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La Justicia española ha iniciado una investigación penal contra el reconocido cantante Julio Iglesias, de 83 años, tras admitir parcialmente una querella presentada por dos exempleadas. Estas mujeres lo acusan de agresiones sexuales, lesiones y trato degradante ocurridos en 2021, durante su trabajo en las propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.

La decisión fue tomada por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, quien consideró que los testimonios de las denunciantes y la documentación presentada son suficientes para dar inicio al procedimiento. Sin embargo, el magistrado aclaró que la aceptación de la querella no implica un juicio sobre la veracidad de las acusaciones ni sobre la responsabilidad del cantante.

El juez ha decidido investigar posibles delitos relacionados con la libertad sexual, lesiones y trato degradante, aunque desestimó avanzar sobre las acusaciones de trata de personas y vulneración de derechos laborales, que también habían sido incluidas en la querella.

En este contexto, las dos mujeres deberán comparecer ante la Justicia el 3 de febrero de 2027 para confirmar sus denuncias. El juez también ha dispuesto que sus domicilios y datos identificativos se mantengan en reserva, aunque no les otorgó la condición formal de testigos protegidas.

Las denunciantes, que se identifican bajo los seudónimos Rebeca y Laura, trabajaron en las residencias de Julio Iglesias durante 2021 y han relatado situaciones de presuntos abusos sexuales, control sobre sus vidas personales, restricciones a su libertad de movimiento y maltrato.

Una de las mujeres era empleada doméstica, mientras que la otra se desempeñaba como fisioterapeuta. Según la querella, ambas habrían trabajado en jornadas extensas, sin descansos adecuados y bajo un estricto control por parte de sus superiores.

Entre los elementos presentados en la causa se incluyen fotografías de lesiones que, según las denunciantes, son compatibles con episodios de violencia. Una de las imágenes muestra un hematoma en un brazo y otras marcas en un muslo de una de las mujeres.

El avance en la investigación se produce tras un cambio en la postura de la Fiscalía española sobre la jurisdicción para investigar hechos ocurridos fuera del país. En enero, el Ministerio Público había decidido archivar las primeras actuaciones, argumentando que no tenía competencia sobre los hechos denunciados.

No obstante, las exempleadas presentaron una nueva querella el 3 de septiembre ante la Audiencia Nacional, respaldadas por la organización Women’s Link Worldwide. En octubre, la Fiscalía determinó que existían condiciones legales para que España pudiera intervenir, basándose en la nacionalidad del cantante y en las normativas que permiten la investigación de ciertos delitos cometidos en el extranjero.

Por su parte, Julio Iglesias ha rechazado públicamente las acusaciones, calificándolas de "absolutamente falsas" y negando haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.