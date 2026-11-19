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El sorteo número 26618 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 3397, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3397

2° 6605

3° 2242

4° 7072

5° 8575

6° 6451

7° 8110

8° 2016

9° 0569

10° 1895

11° 1331

12° 1635

13° 5972

14° 3513

15° 8957

16° 9771

17° 2191

18° 4170

19° 5666

20° 5968