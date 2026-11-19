Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 19 de noviembre.
El sorteo número 26618 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 19 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 3397, correspondiente a A primera (Mesa). Aquí están los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26618 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 3397, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3397
2° 6605
3° 2242
4° 7072
5° 8575
6° 6451
7° 8110
8° 2016
9° 0569
10° 1895
11° 1331
12° 1635
13° 5972
14° 3513
15° 8957
16° 9771
17° 2191
18° 4170
19° 5666
20° 5968
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26618 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 19 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 3397.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Mesa).
¿Cuáles son los resultados completos?
Los resultados incluyen 20 números, desde el 3397 hasta el 5968.