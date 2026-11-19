La escalofriante trama detrás del hombre asesinado y calcinado en La Cumbre
La víctima hallada en una Toyota Hilux SW4 fue identificada como Alberto Garavaglia, de 65 años.
19/11/2026 | 09:09Redacción Cadena 3
FOTO: Macabro hallazgo en La Cumbre.
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La Justicia confirmó que el hombre hallado calcinado este miércoles dentro de una camioneta incendiada sobre la ruta nacional 38, entre La Cumbre y Los Cocos, fue asesinado a puñaladas antes de que prendieran fuego el vehículo para borrar pruebas.
La víctima fue identificada como Alberto Garavaglia, de 65 años, y la principal hipótesis apunta a una venganza vinculada a una causa en la que estaba imputado por abuso sexual contra un menor de edad.
De acuerdo con los avances de la investigación que encabeza la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, Garavaglia —oriundo de la ciudad de Córdoba y titular del vehículo— recibió múltiples heridas de arma blanca en la zona del tórax. Tras el ataque, los responsables incendiaron el rodado con el cuerpo en el asiento trasero.
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La principal hipótesis: un crimen por venganza
Por el momento no hay personas imputadas por el homicidio, aunque los investigadores concentran las sospechas en el entorno de un expediente judicial previo que involucraba a la víctima.
Según se desprende de la pesquisa, Garavaglia registraba una denuncia y se encontraba imputado por el abuso sexual de un menor de edad, una causa que tramita en la ciudad de Córdoba bajo la órbita del fiscal Ávila Echenique. Para la Fiscalía de Cosquín, la línea investigativa más firme sostiene que el homicidio habría sido cometido como represalia por ese hecho.
El hallazgo en la ruta 38
El caso comenzó a salir a la luz alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles, cuando un llamado alertó a los bomberos por el incendio de una Toyota Hilux SW4 en el sector del ingreso norte de La Cumbre, sobre la traza de la ruta nacional 38.
Al llegar para sofocar las llamas, dotaciones de bomberos, efectivos policiales, personal de la guardia local, Defensa Civil y Policía Caminera advirtieron la presencia de un cadáver totalmente calcinado en el habitáculo posterior de la camioneta, lo que en un primer momento impidió establecer la identidad e incluso el sexo de la víctima debido al estado de los restos.
Con el avance de las pericias forenses y el cotejo dominial del vehículo, se logró confirmar que se trataba de Garavaglia y determinar la mecánica violenta de su muerte.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el hombre hallado calcinado? Fue asesinado a puñaladas y luego su camioneta fue incendiada para borrar pruebas.
¿Quién es la víctima? La víctima es Alberto Garavaglia, un hombre de 65 años.
¿Cuándo sucedió el hallazgo? El hallazgo se produjo alrededor de las 4 de la mañana del miércoles.
¿Dónde fue encontrado el cuerpo? El cuerpo fue encontrado en una Toyota Hilux SW4 incendiada sobre la ruta nacional 38.
¿Por qué se cree que fue un crimen por venganza? La principal hipótesis sugiere que el homicidio está relacionado con una causa previa de abuso sexual en la que estaba imputado Garavaglia.