FOTO: Complejo de Louis Dreyfus Company, una de las plantas que produce biodiésel.

Entidades representativas de la agroindustria y las pymes reclaman por la aprobación definitiva del proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta con media sanción del Senado.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) le solicitaron a la Cámara de Diputados de la Nación que salga el nuevo marco normativo para los biocombustibles.

A través de comunicados, ambas entidades empresarias remarcaron la necesidad de contar con un marco regulatorio con previsibilidad para atraer inversiones, potenciar el empleo federal y acelerar la transición energética en todo el país.

Las organizaciones sostienen que el amplio consenso logrado entre el agro, la industria petrolera y el sector automotriz deja el terreno preparado para que el Congreso cierre el proceso legislativo sin más dilaciones. Sin embargo, por ahora no hay fecha para el tratamiento definitivo.

En este marco, desde Came indicaron que: “Aprobar este proyecto de ley significa apostar por la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo federal”. Mientras que desde CAA expusieron que “la aprobación de este proyecto es la señal que el mercado, el campo y la industria esperan para invertir y potenciar nuestro desarrollo. Es momento de avanzar”.

Desde Came remarcaron que la ratificación de la norma se traduce en “una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo productivo argentino, atraer inversiones y generar nuevas posibilidades para las pequeñas y medianas empresas vinculadas a las distintas cadenas de valor agroindustriales”.

Asimismo, destacaron el rol del sector como motor del interior del país, señalando que “los biocombustibles constituyen una herramienta fundamental para agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y potenciar la agroindustria en el desarrollo de las provincias”.

Sobre la disponibilidad de materias primas nacionales, advirtieron que “avanzar en un marco normativo que brinde previsibilidad y reglas claras resulta indispensable para aprovechar esas capacidades y generar mayor valor agregado en origen”.

En relación con el trabajo multisectorial previo, la confederación ponderó “la importancia del diálogo y los consensos alcanzados entre los distintos actores de la cadena productiva, las provincias y los sectores industriales para avanzar en una nueva ley”.

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino solicitó a los diputados, “con carácter de urgencia, el dictamen y la aprobación del proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta con la aprobación del Senado”.

El CAA enfatizó que el proyecto legislativo “no es solo una norma técnica; es una herramienta fundamental para el desarrollo nacional que ha sido forjada a través de un amplio proceso de consenso entre gobernadores, senadores, productores, entidades, industria de biocombustibles, así como representantes de la industria petrolera y automotriz”.

En ese marco, agregaron que la iniciativa “es el fruto de un diálogo donde todos los sectores han cedido en sus posiciones particulares en pos de un objetivo superior: que gane el país”.

Respecto del impacto en la matriz de energía y en el bolsillo del consumidor, el Consejo remarcó que “la sanción de esta ley nos permitirá fortalecer nuestra soberanía energética frente a un escenario internacional cada vez más complejo y volátil”. Además, agregaron que “el usuario que carga combustible para el transporte terrestre en todo el país merece acceder a una energía más eficiente, sostenible y competitiva”.