Por Pablo Sirvén

La elección de 2027 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promete ser para alquilar balcones. Los que eran amigos hasta hace cinco minutos podrían terminar enfrentándose todos contra todos. O casi todos.

Empecemos por el choque más inesperado: el de la misma sangre, además de la sangre calabresa. Me refiero a Macri contra Macri.

Hace tiempo que la relación entre los primos Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, y Mauricio Macri, expresidente y titular del PRO, atraviesa un momento complicado. Al segundo le molesta la falta de organicidad y lealtad partidaria del primero.

Traducido mal y pronto: Jorge no se cuadra, hace la suya y no obedece los mandos. Las líneas de comunicación entre los hijos de Franco y Antonio "Tonino" Macri están cada vez más deterioradas.

Sin embargo, existe una peculiaridad que podría acercarlos. Mauricio Macri resolvió acompañar, a través de los legisladores del PRO, la suspensión de las PASO nacionales para 2027 que impulsa el presidente Javier Milei. La iniciativa, que atravesó complicaciones por la discusión sobre las listas colectoras, volvió a encaminarse después de que el oficialismo aceptara retirar ese punto del proyecto.

La suspensión de las primarias también forma parte del cálculo político del oficialismo nacional, en un escenario en el que las diferencias entre Milei y Patricia Bullrich abren interrogantes sobre el futuro de la interna libertaria.

Por su parte, Jorge Macri viene acercándose, tanto en su discurso como en sus decisiones de gestión, a uno de los pilares más significativos del ideario libertario: la mano dura en materia de seguridad y orden público.

El jefe de Gobierno necesita ampliar su base electoral para conseguir la reelección. Y tiene motivos para preocuparse por la fragmentación de su espacio.

No hay que olvidar que, cuando el PRO y La Libertad Avanza compitieron por separado en las legislativas porteñas de 2025, los libertarios, encabezados entonces por Manuel Adorni, dieron el gran batacazo. El peronismo, con Leandro Santoro, quedó segundo, mientras que el oficialismo porteño terminó en un deslucido tercer puesto.

Fue un resultado que contrastó con la hegemonía que el PRO mantiene en la Ciudad desde 2007, primero con Mauricio Macri, después con Horacio Rodríguez Larreta y actualmente con Jorge Macri.

En 2027 se cumplirán 20 años de esa continuidad política. El PRO tendrá la posibilidad de celebrar dos décadas de gobierno o de enfrentarse a la pérdida de su principal bastión electoral.

Y aquí aparece otra división particularmente interesante.

Resultó muy sugestivo que Fernando de Andreis, uno de los hombres de mayor confianza de Mauricio Macri y secretario general del PRO, expresara públicamente su deseo de convertirse en jefe de Gobierno porteño.

"Me gustaría ser candidato", reconoció en declaraciones radiales. Y dejó abiertas dos posibilidades: competir en 2027 o esperar hasta 2031. Tampoco descartó enfrentar a Jorge Macri.

Pero hay otro protagonista que representa un desafío importante para el actual mandatario: Horacio Rodríguez Larreta.

El exjefe de Gobierno, que consiguió regresar a la Legislatura porteña en las elecciones de 2025, quiere recuperar el poder y encabezar una tercera gestión en la Ciudad.

Larreta trabaja para reunir voluntades provenientes del antiguo Juntos por el Cambio, incluidos sectores del radicalismo, y tampoco descarta acuerdos con dirigentes peronistas.

Su estrategia contempla la posibilidad de enfrentar a Jorge Macri en una segunda vuelta. En la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de las elecciones presidenciales nacionales, para ganar en primera vuelta es necesario superar el 50% de los votos.

En una elección presidencial argentina, en cambio, alcanza con obtener el 45%, o el 40% con una diferencia de más de diez puntos porcentuales respecto del segundo.

Pero la política cambia minuto a minuto y un episodio reciente volvió a poner a Larreta en el centro de la escena.

El exmandatario difundió un spot elaborado con inteligencia artificial que, si pretende ser el comienzo de su campaña, ofrece una imagen bastante desconcertante.

Larreta, siempre vinculado con estrategias de marketing y una publicidad cuidada hasta en sus mínimos detalles, aparece ahora protagonizando una suerte de superproducción distópica.

En el video avanza por un pasillo rodeado de monitores hasta llegar a un centro de control. Allí se ubica frente a una enorme pantalla y pronuncia una frase: "Vamos a derribar el muro".

Inmediatamente acciona un dispositivo y comienzan a producirse explosiones que hacen volar, literalmente, distintos tramos de la avenida General Paz y sus puentes.

Fuego, destrucción y una estética cinematográfica que contrasta con el perfil dialoguista y mesurado que históricamente intentó construir el propio Larreta.

La metáfora apunta directamente contra la política de seguridad de Jorge Macri, especialmente contra el endurecimiento de los controles en los accesos desde el conurbano bonaerense.

Pero también plantea otra cuestión política: la intención de mostrar una Ciudad sin barreras frente a la provincia de Buenos Aires, con una mayor integración metropolitana.

El interrogante es cómo recibirá ese mensaje un electorado porteño históricamente poco identificado con el kirchnerismo, sobre todo cuando la propuesta abre la puerta a eventuales entendimientos con sectores del peronismo.

La imagen remite, además, a los tiempos de la pandemia, cuando Rodríguez Larreta compartía la mesa de decisiones con Alberto Fernández y Axel Kicillof.

En paralelo, el peronismo porteño enfrenta sus propias definiciones.

¿Insistirá nuevamente con Leandro Santoro? ¿Impulsará a Mariano Recalde? ¿Explorará alguna alianza con Rodríguez Larreta?

Incluso circulan especulaciones alrededor de una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, aunque esa hipótesis encuentra un impedimento jurídico concreto: la expresidenta cumple prisión domiciliaria en San José 1111 y tiene una condena firme que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La izquierda también presentará sus candidatos. Y todavía queda espacio para que aparezca algún binomio inesperado de outsiders.

Casi simultáneamente con el video de Rodríguez Larreta, Jorge Macri difundió otra pieza audiovisual de características muy diferentes, pero igualmente cargada de simbolismo político.

En este caso, las imágenes muestran un operativo de la Policía de la Ciudad para recuperar un inmueble usurpado en el barrio de La Boca.

En una pared aparece un grafiti con la inscripción "Cristina libre". Los efectivos ingresan fuertemente equipados a una propiedad deteriorada, con colchones, neumáticos y distintos objetos esparcidos por el suelo. La secuencia también muestra una imagen de Eva Perón en el piso.

El mensaje político que acompaña el video no deja demasiado margen para las interpretaciones.

"Ser kirchnerista y ser enemigo de la propiedad privada van de la mano", escribió Jorge Macri, que celebró la recuperación del inmueble y reforzó su consigna de ley y orden.

Resulta llamativo el contraste entre las dos propuestas audiovisuales.

Mientras Larreta recurre a una estética distópica, explosiones y destrucción para cuestionar las barreras entre la Ciudad y el conurbano, Jorge Macri utiliza imágenes de un procedimiento policial para reforzar su discurso de seguridad y defensa de la propiedad privada.

Dos dirigentes que compartieron durante años un mismo espacio político presentan ahora miradas diferentes sobre el futuro de Buenos Aires, aunque ambos eligen una comunicación visual de tonos particularmente oscuros.

Y todavía queda otro dato, menos conocido, pero muy interesante para completar el mapa político porteño.

Está reuniendo adhesiones Popurrí, una organización que se define como una startup política y busca convertirse en partido.

El espacio reúne a jóvenes y dirigentes que proponen una nueva forma de hacer política, con énfasis en los problemas cotidianos, el sentido común y la construcción de alternativas frente a las estructuras tradicionales.

Una de sus principales referentes es María Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat durante la gestión de Rodríguez Larreta.

Migliore mantiene una buena relación personal con el exjefe de Gobierno, aunque actualmente impulsa un proyecto político independiente. Y ya manifestó su interés en competir electoralmente en 2027.

Es decir, las mismas familias políticas, los mismos dirigentes y las mismas historias vuelven a cruzarse, pero esta vez desde espacios diferentes.

La disputa promete adquirir todavía más relevancia si finalmente se decide adelantar o desdoblar la elección porteña respecto de los comicios nacionales.

Porque la Ciudad de Buenos Aires no es solamente la joya de la corona que todos quieren conquistar.

También constituye una vidriera política privilegiada para observar cómo se reordenan el PRO, La Libertad Avanza, el peronismo y las fuerzas que buscan construir alternativas.

Una vidriera que permitirá empezar a interpretar las tensiones, los acuerdos y las rupturas que atravesarán la gran elección presidencial de 2027.