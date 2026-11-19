Alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento Zonda en 12 provincias
El SMN anticipó una jornada de fuerte inestabilidad para este miércoles. Las zonas más críticas se ubican en el Litoral y el Noreste argentino.
FOTO: Alerta en nueve provincias por tormentas: el SMN advierte sobre inestabilidad climática
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre precipitaciones de variada intensidad, granizo ocasional y ráfagas fuertes para este jueves 19 de noviembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 19 de noviembre alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda que afectarán a 12 provincias argentinas. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, señaló que se esperan precipitaciones de variada intensidad y fuertes ráfagas de viento en distintas regiones del país.
Alerta amarilla por tormentas
La alerta amarilla por tormentas rige sobre zonas de Formosa, Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Según el SMN, estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados de abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.
Alerta amarilla por lluvias
Rige además una alerta amarilla por lluvias para zonas de Santa Cruz. El área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados previstos de entre 10 y 30 mm, que podrían superarse de manera local. No se descartan algunas tormentas aisladas.
Alerta amarilla por viento Zonda
También hay alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza, San Juan y La Rioja. Se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
Situación en el AMBA
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el jueves comenzará con cielo claro. Se espera un ambiente agradable a caluroso, algo ventoso y con cielo parcialmente cubierto. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 29 °C.
El SMN mantiene el monitoreo de la evolución de los sistemas y recomienda seguir las actualizaciones oficiales.
Lectura rápida
¿Qué alertas emitió el SMN? El SMN emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda en 12 provincias argentinas.
¿Quién es el organismo responsable de las alertas? El organismo responsable es el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente del Ministerio de Defensa.
¿Cuándo se emitieron las alertas? Las alertas fueron emitidas este jueves 19 de noviembre.
¿Dónde se prevén las tormentas y lluvias? Se prevén en Formosa, Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
¿Cómo será el clima en el AMBA? En el Área Metropolitana de Buenos Aires, se espera un ambiente agradable a caluroso, con temperaturas entre 17 y 29 °C.
[Fuente: Noticias Argentinas]