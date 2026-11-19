El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre precipitaciones de variada intensidad, granizo ocasional y ráfagas fuertes para este jueves 19 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 19 de noviembre alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda que afectarán a 12 provincias argentinas. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, señaló que se esperan precipitaciones de variada intensidad y fuertes ráfagas de viento en distintas regiones del país.

Alerta amarilla por tormentas

La alerta amarilla por tormentas rige sobre zonas de Formosa, Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Según el SMN, estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados de abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

Alerta amarilla por lluvias

Rige además una alerta amarilla por lluvias para zonas de Santa Cruz. El área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados previstos de entre 10 y 30 mm, que podrían superarse de manera local. No se descartan algunas tormentas aisladas.

Alerta amarilla por viento Zonda

También hay alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza, San Juan y La Rioja. Se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Situación en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el jueves comenzará con cielo claro. Se espera un ambiente agradable a caluroso, algo ventoso y con cielo parcialmente cubierto. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 29 °C.

El SMN mantiene el monitoreo de la evolución de los sistemas y recomienda seguir las actualizaciones oficiales.