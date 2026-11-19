Buenos Aires, 19 noviembre (NA) - Boca podría alcanzar un total de 13.225.000 dólares si se consagra campeón de la Copa Sudamericana este sábado frente a Atlético Mineiro, dado que la Conmebol otorga 10 millones al ganador del torneo.

Desde hace varias ediciones, la Confederación de Fútbol Sudamericano ha incrementado los premios que entrega a los clubes que participan en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. En 2025, el campeón Lanús recibió 6,5 millones por su victoria en la final, mientras que este año el monto asciende a 10 millones.

El "Xeneize", que comenzó su participación en la Libertadores de este año, fue relegado a la Sudamericana tras finalizar tercero en su grupo. A pesar de esto, ha llegado a la final y ya tiene asegurados 5.725.000 dólares por su desempeño en esta edición.

Boca ha disputado cuatro instancias en la Sudamericana: en la ronda de playoffs, superó a O'Higgins y recibió 500 mil dólares; luego, en los octavos de final, venció a Recoleta y sumó otros 600 mil; en cuartos, superó a San Pablo y embolsó 700 mil; y en semifinales, ante Vasco Da Gama, obtuvo 800 mil dólares.

Además, la Conmebol otorga 125 mil dólares por cada victoria, y Boca ha acumulado cinco, lo que suma 625 mil dólares a su total. Por último, el subcampeón recibe 2,5 millones, por lo que el monto mínimo que el club podrá obtener es de 5.725.000 dólares, considerando todos estos ingresos.