Boca podría ganar más de 13 millones de dólares si se consagra campeón de la Sudamericana
El equipo de la Ribera, que ya se aseguró 5.725.000 dólares, puede alcanzar hasta 13.225.000 en caso de consagrarse campeón este sábado ante Atlético Mineiro.
FOTO: Boca quiere ganar la Sudamericana el sábado.
Buenos Aires, 19 noviembre (NA) - Boca podría alcanzar un total de 13.225.000 dólares si se consagra campeón de la Copa Sudamericana este sábado frente a Atlético Mineiro, dado que la Conmebol otorga 10 millones al ganador del torneo.
Desde hace varias ediciones, la Confederación de Fútbol Sudamericano ha incrementado los premios que entrega a los clubes que participan en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. En 2025, el campeón Lanús recibió 6,5 millones por su victoria en la final, mientras que este año el monto asciende a 10 millones.
El "Xeneize", que comenzó su participación en la Libertadores de este año, fue relegado a la Sudamericana tras finalizar tercero en su grupo. A pesar de esto, ha llegado a la final y ya tiene asegurados 5.725.000 dólares por su desempeño en esta edición.
Boca ha disputado cuatro instancias en la Sudamericana: en la ronda de playoffs, superó a O'Higgins y recibió 500 mil dólares; luego, en los octavos de final, venció a Recoleta y sumó otros 600 mil; en cuartos, superó a San Pablo y embolsó 700 mil; y en semifinales, ante Vasco Da Gama, obtuvo 800 mil dólares.
Además, la Conmebol otorga 125 mil dólares por cada victoria, y Boca ha acumulado cinco, lo que suma 625 mil dólares a su total. Por último, el subcampeón recibe 2,5 millones, por lo que el monto mínimo que el club podrá obtener es de 5.725.000 dólares, considerando todos estos ingresos.
Lectura rápida
¿Cuánto puede ganar Boca si gana la Sudamericana?
Boca podría ganar hasta 13.225.000 dólares si se consagra campeón.
¿Cuánto ya tiene asegurado?
El equipo ya tiene un acumulado asegurado de 5.725.000 dólares por su desempeño en el torneo.
¿Qué premios otorga la Conmebol?
La Conmebol otorga 10 millones al campeón y premios por cada victoria durante el torneo.
¿Qué equipos ha enfrentado Boca en la Sudamericana?
Boca ha enfrentado a O'Higgins, Recoleta, San Pablo y Vasco Da Gama en esta edición.
¿Cuánto recibe el subcampeón?
El subcampeón recibe 2,5 millones de dólares, lo que garantiza un mínimo para Boca.
[Fuente: Noticias Argentinas]