FOTO: Zverev cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals.

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- El alemán y número 1 del mundo, Alexander Zverev, se impuso en sets corridos al francés Arthur Fils (6°) y completó la fase de grupos de las ATP Finals con un pleno de victorias.

Zverev, quien este año conquistó sus primeros dos títulos de Grand Slam al triunfar en Roland Garros y el US Open, logró un ajustado triunfo por 6-4 y 7-6(6), en un encuentro que duró una hora y 38 minutos.

El alemán, que venía de derrotar en sus presentaciones previas al español Rafael Jódar (8°) y al estadounidense Ben Shelton (3°), tomó la delantera en el encuentro gracias a un único quiebre que le permitió hacerse con el primer set.

En la segunda manga, el desarrollo del juego fue más equilibrado y Fils tuvo dos oportunidades para quebrar el saque de Zverev, pero este último logró salir airoso en los momentos críticos.

El segundo set se definió en un tie-break, donde Zverev mostró mayor control de los nervios y se impuso por un ajustado 8-6, asegurando así su victoria.

Con este triunfo, Zverev terminó primero en su grupo con tres victorias en igual cantidad de partidos, asegurando su lugar en las semifinales, donde se medirá ante el ganador del partido entre el ruso Daniil Medvedev (4°) y el estadounidense Frances Tiafoe (7°), que se enfrentarán este viernes a partir de las 16:30 (hora de Argentina).

Por su parte, Fils no logró avanzar en el torneo, ya que necesitaba ganar para seguir con opciones.