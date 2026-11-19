Zverev cierra fase de grupos perfecta en las ATP Finals tras vencer a Fils en sets corridos
El alemán, actual número 1 del mundo, busca su tercer título en el torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada tras ganar todos sus partidos en la fase de grupos.
FOTO: Zverev cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals.
Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- El alemán y número 1 del mundo, Alexander Zverev, se impuso en sets corridos al francés Arthur Fils (6°) y completó la fase de grupos de las ATP Finals con un pleno de victorias.
Zverev, quien este año conquistó sus primeros dos títulos de Grand Slam al triunfar en Roland Garros y el US Open, logró un ajustado triunfo por 6-4 y 7-6(6), en un encuentro que duró una hora y 38 minutos.
El alemán, que venía de derrotar en sus presentaciones previas al español Rafael Jódar (8°) y al estadounidense Ben Shelton (3°), tomó la delantera en el encuentro gracias a un único quiebre que le permitió hacerse con el primer set.
En la segunda manga, el desarrollo del juego fue más equilibrado y Fils tuvo dos oportunidades para quebrar el saque de Zverev, pero este último logró salir airoso en los momentos críticos.
El segundo set se definió en un tie-break, donde Zverev mostró mayor control de los nervios y se impuso por un ajustado 8-6, asegurando así su victoria.
Con este triunfo, Zverev terminó primero en su grupo con tres victorias en igual cantidad de partidos, asegurando su lugar en las semifinales, donde se medirá ante el ganador del partido entre el ruso Daniil Medvedev (4°) y el estadounidense Frances Tiafoe (7°), que se enfrentarán este viernes a partir de las 16:30 (hora de Argentina).
Por su parte, Fils no logró avanzar en el torneo, ya que necesitaba ganar para seguir con opciones.
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido?
Alexander Zverev derrotó a Arthur Fils en sets corridos.
¿Qué resultados obtuvo Zverev en la fase de grupos?
Zverev ganó todos sus partidos en la fase de grupos.
¿Cuándo se enfrentará Zverev en semifinales?
Zverev jugará en semifinales contra el ganador de Medvedev y Tiafoe.
¿Qué títulos ha ganado Zverev este año?
Zverev ganó Roland Garros y el US Open.
¿Por qué Fils no avanza en el torneo?
Fils necesitaba ganar para continuar en el torneo, pero no lo logró.
[Fuente: Noticias Argentinas]