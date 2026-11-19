Irán ha desmentido las acusaciones formuladas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el país persa estaría en proceso de desarrollar armas químicas y biológicas. La reacción de Teherán evoca la retórica utilizada en el pasado, específicamente cuando el entonces secretario de Estado, Colin Powell, presentó pruebas sobre las supuestas armas de destrucción masiva en Irak.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, se pronunció en una publicación en la red social X, citando a la cadena CBS News y a Noticias Argentinas. En su declaración, destacó que, tras la narrativa alarmista sobre la 'amenaza nuclear iraní', ahora surgen nuevas acusaciones sobre el desarrollo de armas biológicas y químicas por parte de Irán.

Baqaei enfatizó que "las acusaciones cambian constantemente, pero la narrativa subyacente resulta inquietantemente familiar". Aseguró que la comunidad internacional parece estar condenada a olvidar episodios pasados significativos, sugiriendo que se espera una amnesia colectiva respecto a estas afirmaciones.

El portavoz también recordó la invasión estadounidense a Irak en 2003, justificando la acción con la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Cuestionó la lógica detrás de la reiteración de estas acusaciones y se preguntó por qué los funcionarios estadounidenses esperan que el mundo ignore la infame presentación de Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde mostró un pequeño frasco como evidencia de la amenaza iraquí.

Baqaei caracterizó ese momento como un símbolo de las fallas de inteligencia y engaños políticos más significativos en la historia reciente. Añadió que actualmente se presentan nuevas acusaciones bajo una narrativa que parece seguir un guion fraudulento.

El miércoles, Trump había afirmado que existían "indicios" de que Irán estaba buscando desarrollar armas químicas o biológicas, debido a que Estados Unidos había "excluido" al país de la obtención de armas nucleares. En sus declaraciones, indicó que "están considerando los gases, considerando la bioenergía, porque los hemos excluido con la energía nuclear".

En respuesta a un reportaje de CNN que mencionaba un plan iraní para detonar una bomba sucia o un arma química en Washington DC, Trump sugirió que la población no debería preocuparse por la amenaza nuclear. Afirmó que "lo nuclear es mucho más difícil" y que están considerando otras opciones más fáciles de llevar a cabo.

El presidente estadounidense añadió que, si llegara a suceder un ataque, Estados Unidos "los aniquilará". La situación sigue generando tensiones en el ámbito internacional, con Irán reafirmando su postura en defensa de su soberanía y capacidad de defensa.