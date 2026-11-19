La Corte dispuso que las prepagas deberán tener autorización del Gobierno para aumentar las cuotas
El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 y restituyó a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de controlar y aprobar los incrementos. No estableció un límite vinculado a la inflación.
19/11/2026 | 14:47Redacción Cadena 3
FOTO: Las prepagas necesitarán autorización del Gobierno para aumentar las cuotas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023, que habían eliminado la intervención estatal en la fijación de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Con esta decisión, los aumentos deberán contar con la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, alcanza a los artículos 267 y 269 del decreto impulsado por el presidente Javier Milei, que modificaron la Ley de Medicina Prepaga y quitaron al Estado las facultades de fiscalización sobre los incrementos.
De esta manera, la Superintendencia deberá recuperar sus atribuciones para revisar y autorizar las modificaciones en los valores de los planes de salud, de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación.
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La resolución surgió de una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, luego de que la afiliada denunciara un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según su planteo, bajo la normativa anterior, el incremento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.
En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y ordenó que el Estado retomara sus funciones de control.
El tribunal también había dispuesto limitar los aumentos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, la Corte Suprema dejó sin efecto ese límite, por lo que su resolución no establece un tope automático vinculado a la inflación.
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• Los argumentos de la Corte
En sus fundamentos, los magistrados consideraron que el Poder Ejecutivo no justificó adecuadamente la necesidad de eliminar los controles estatales mediante un decreto de necesidad y urgencia.
La Corte sostuvo que la invocación de una emergencia económica y social no resulta suficiente para modificar el régimen de fiscalización sin explicar las circunstancias excepcionales que impiden recurrir al procedimiento legislativo ordinario.
Además, señaló que el Gobierno no demostró una relación concreta entre la crisis mencionada en el DNU y la eliminación de las facultades de intervención estatal sobre los precios de las prepagas.
Finalmente, el máximo tribunal aclaró que su pronunciamiento se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y no implica una decisión sobre la constitucionalidad de las restantes disposiciones del decreto.
Lectura rápida
¿Qué decidió la Corte Suprema? La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que eliminaban la intervención estatal en la fijación de cuotas de medicina prepaga.
¿Quiénes firmaron el fallo? El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
¿Cuándo se presentó la demanda? La demanda fue presentada por María del Carmen Bobbio tras un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
¿Dónde se revocó la decisión inicial? La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la decisión inicial que había rechazado el amparo.
¿Por qué la Corte consideró inconstitucionales los artículos? La Corte argumentó que el Poder Ejecutivo no justificó adecuadamente la eliminación de los controles estatales mediante un decreto de necesidad y urgencia.