FOTO: La imagen del papa León XIV se fortalece en Argentina tras su reciente visita

Por Sergio Suppo

La histórica visita del papa León XIV a Sudamérica llegó a su fin. Este martes, a primera hora de la Argentina, el Pontífice regresó a Roma después de una gira que lo llevó por tres países con realidades diferentes, pero atravesados por desafíos similares: Uruguay, la Argentina y Perú.

El recorrido comenzó en Uruguay, considerado uno de los países más laicos de la región; continuó por la Argentina, donde la religión y la fe conservan una fuerte presencia en la sociedad, y concluyó en Perú, el país que León XIV adoptó como propio durante su trayectoria como sacerdote y, posteriormente, como obispo.

La última escala fue Lima, donde este lunes presidió una misa multitudinaria. Fue una de las tantas celebraciones que reunieron a miles de fieles a lo largo de una visita que, más allá de su dimensión religiosa, dejó un mensaje profundamente político.

O, mejor dicho, un mensaje que contiene varios mensajes.

Este martes, cuando el avión que lo trasladaba de regreso a Roma estaba próximo a aterrizar, el Papa conversó con los periodistas que lo acompañaban. Una de las preguntas estuvo relacionada con su encuentro privado con el presidente Javier Milei, celebrado durante su primera jornada en la Argentina.

¿Qué le había dicho al mandatario argentino? ¿Cuál había sido el mensaje que le transmitió durante aquella conversación a solas?

La respuesta de León XIV, de alguna manera, confirmó lo que ya había expresado públicamente durante su recorrido.

"Le pedí a Milei que se ocupe un poco más de los más necesitados. Le dije que el odio no era necesario, que, al contrario, era completamente perjudicial para la convivencia política", señaló el Pontífice.

En rigor, no reveló nada nuevo. No hubo diferencias sustanciales entre lo que transmitió en privado y lo que sostuvo públicamente.

El Papa vino a dejar un mensaje que, antes que religioso o ideológico, está profundamente vinculado con el sentido común.

Los dirigentes políticos, en todos los países, tienen que intentar entenderse, por más enfrentados que estén en términos personales o ideológicos. Están obligados a buscar puntos de encuentro, incluso cuando sus diferencias parecen irreconciliables.

Porque cuando los dirigentes no se entienden, cuando dejan de hablarse y cuando la conversación política es reemplazada por los insultos y los agravios, las soluciones se vuelven prácticamente imposibles.

Y los insultos no son patrimonio exclusivo de Javier Milei. La política argentina está llena de dirigentes que han convertido la descalificación del adversario en una herramienta habitual.

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El problema es que cuando desaparece el diálogo, también desaparece la posibilidad de construir soluciones duraderas.

Cuando una fuerza política se limita a imponer sus decisiones mediante una mayoría circunstancial, las leyes y las transformaciones que consigue establecer suelen ser mucho menos perdurables que aquellas que nacen de acuerdos amplios.

Hay numerosos países que mantienen sus políticas de Estado independientemente de quién gobierne. Pueden alternarse administraciones de izquierda o de derecha, pero determinados consensos fundamentales permanecen.

Lo que se discute, en esos casos, son los instrumentos, las herramientas y los mecanismos para alcanzar objetivos que el sistema político ya ha acordado.

Eso es, precisamente, lo que vino a plantear León XIV.

Está mal insultar. Está mal convertir el odio en un recurso político. Es necesario ocuparse de los más necesitados. Y es indispensable que quienes tienen responsabilidades de gobierno comprendan que el diálogo no constituye una debilidad, sino una condición para construir acuerdos.

Ahora bien, hay una distinción importante.

El Papa no vino a decirle a Milei, ni a los presidentes de Uruguay y Perú, de qué manera deben ocuparse de los sectores más vulnerables.

El presidente argentino sostiene que su Gobierno atiende las necesidades de los más pobres mediante la reducción de la inflación y el incremento de determinadas prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, que registró aumentos por encima de la inflación.

Esa es, desde la perspectiva de Milei, una manera de ocuparse de los más necesitados.

Otros podrán considerar que esas herramientas son insuficientes, cuestionar sus resultados o proponer caminos diferentes. Pero esa discusión pertenece al terreno de las decisiones económicas, las posiciones ideológicas y, naturalmente, las opiniones políticas.

León XIV no llegó a Sudamérica para imponer una receta económica ni para señalar qué políticas públicas específicas deberían aplicar los gobiernos.

Su planteo fue más elemental y, al mismo tiempo, más profundo: la necesidad de recuperar el respeto, abandonar el odio como instrumento de confrontación y colocar a las personas más vulnerables en el centro de las preocupaciones de quienes gobiernan.

Fue, esencialmente, un mensaje pacificador.

Y ahí aparece la gran incógnita que deja su paso por la región.

Porque estoy obligado a dudar. Profesionalmente, estoy obligado a hacerlo.

Me queda la duda de si los argentinos realmente comprendimos el mensaje de este hombre que recorrió durante varios días tres países hermanos, unidos por historias, culturas y problemas que, con sus particularidades, se parecen mucho más de lo que a veces creemos.

Uruguay, la Argentina y Perú recibieron a León XIV con multitudes, emoción y expresiones de fe.

Pero la verdadera dimensión de esta visita no debería medirse únicamente por la cantidad de personas que asistieron a sus misas o salieron a las calles para saludarlo.

La pregunta es si, una vez que las multitudes se hayan retirado y la visita haya quedado atrás, sus dirigentes serán capaces de transformar aquel mensaje de convivencia, diálogo y respeto en una práctica política cotidiana.

Porque escuchar al Papa fue relativamente sencillo.

El verdadero desafío será demostrar que entendimos lo que vino a decirnos.

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