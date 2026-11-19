Investigadores y personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participaron de "Expedición Inka", una propuesta de divulgación científica que cuenta con el apoyo del Consejo y permite conocer en tiempo real cómo se desarrolla una excavación arqueológica en el sitio El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, provincia de Catamarca. La iniciativa reúne a especialistas de distintas instituciones científicas y académicas del país y se transmite hasta el 20 de noviembre, de 11 a 13 horas, a través del canal de YouTube de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

La expedición tiene como objetivo profundizar el conocimiento sobre uno de los asentamientos más importantes de la ocupación incaica en el actual territorio argentino. El Shincal de Quimivil fue un centro político, administrativo y ceremonial, planificado, construido y habitado por los incas entre 1471 y 1536. Considerado la capital provincial más austral del Tawantinsuyu, constituye un sitio de especial relevancia para comprender la organización territorial, las prácticas ceremoniales y las dinámicas sociopolíticas del Imperio inca en el sur de los Andes.

A cargo de la campaña está el Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil (EII-ESQ), radicado en la División Arqueología del Museo de La Plata, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El grupo desarrolla investigaciones arqueológicas en el noroeste argentino desde 1983 y está integrado por profesionales de distintas disciplinas que trabajan de manera articulada en el estudio, la conservación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico.

Entre los integrantes de la expedición se encuentran los investigadores del CONICET Aylén Capparelli y Reinaldo Moralejo, quienes participan de la coordinación general, junto con María Guillermina Couso, de la UNLP y la Fundación Azara. También forman parte del equipo los investigadores del Consejo Luis Manuel del Papa, Emilio Villafañe y Federico Wynveldt, además de Lautaro Simontacchi, integrante de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) del organismo. Asimismo, la campaña cuenta con la participación de otros especialistas y profesionales vinculados con la UNLP y la Fundación Azara.

En esta oportunidad, los trabajos se concentran en la excavación de una estructura arquitectónica de tipo kancha, un recinto perimetral compuesto característico de la arquitectura incaica. A través del estudio de sus características constructivas y de los materiales arqueológicos recuperados, los especialistas buscan obtener nueva información sobre la organización espacial del asentamiento y las actividades que se desarrollaban en este sector del sitio.

Arqueología en vivo

A lo largo de las transmisiones, el público puede observar las distintas etapas de una campaña arqueológica, desde las tareas de prospección y excavación hasta el registro, procesamiento y análisis de los materiales recuperados. La propuesta también permite conocer las metodologías y herramientas que utilizan los especialistas, así como los intercambios científicos que se producen durante el trabajo de campo.

Expedición Inka se transmite en vivo hasta el 20 de noviembre de 2026. Entre las actividades previstas se incluyen el análisis de sedimentos, restos vegetales y materiales arqueológicos, además de la documentación de las estructuras mediante distintas tecnologías de relevamiento. De esta manera, la transmisión busca acercar a la sociedad los procedimientos de investigación que permiten reconstruir aspectos de la vida de las poblaciones que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles.

La iniciativa que cuenta con el apoyo de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca y la Municipalidad de Londres, constituye, además, una oportunidad para visibilizar el carácter interdisciplinario de la arqueología y promover el interés por las vocaciones científicas. Mediante un formato audiovisual accesible, la propuesta busca generar un espacio de intercambio entre los especialistas y el público, contribuir a la valoración del patrimonio cultural y dar a conocer el trabajo científico que se desarrolla en el país.