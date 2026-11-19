Sueños de Radio: la Escuela Especial de Asís celebró su premio y reivindicó la inclusión
La docente de ese establecimiento educativo de la localidad de Berazategui, Damaris Ferez, valoró el reconocimiento por haber ganado en la categoría Periodismo. “Soñamos que se los mire como quienes son”, dijo a Cadena 3.
19/11/2026 | 19:21Redacción Cadena 3
FOTO: La Escuela Especial de Asís de Berazategui, la ganadora de Sueños de Radio en Periodismo.
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Sueños de Radio
En el marco del certamen "Sueños de Radio" impulsado por Cadena 3, Damaris Ferez, docente de la Escuela Especial de Asís de la localidad bonaerense de Berazategui, compartió este jueves la profunda alegría del establecimiento tras resultar ganadores en la categoría Periodismo.
Al contar con formación agrotécnica, la comunidad educativa produjo un programa radiofónico centrado en las labores de la huerta y el campo escolar, utilizando para su guion una adaptación con pictogramas de colores que facilitó la comprensión de los alumnos.
El reconocimiento otorgado por el jurado permitió a la institución sumar una plaza de calistenia para el equipamiento de sus instalaciones.
Al abordar el enfoque pedagógico de la institución, la docente remarcó como premisa fundamental que a la escuela especial se acude prioritariamente a aprender.
Ferez explicó que, lejos de miradas asistenciales, el equipo de educadores trabaja de manera cotidiana sobre propuestas tanto grupales como individualizadas, planteando desafíos acordes a las posibilidades de cada joven dentro del proceso educativo.
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Edición 2026. La escuela especial de Berazategui también ganó una plaza de calistenia
La empresa rosarina Cruci decidió otorgarle ese premio por su destacada participación en la categoría Periodismo. Los chicos usaron un guion con pictogramas que fascinó al jurado.
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Respecto a la dinámica de producción del espacio radial, la maestra detalló que la clave residió en apelar a una mirada profunda para identificar y potenciar las fortalezas individuales de los estudiantes.
De este modo, se armó un esquema participativo donde aquellos con mayor fluidez lectora presentaron contenidos extensos, los más desinhibidos realizaron entrevistas en la vía pública y los chicos con mejor manejo de la espontaneidad asumieron la conducción y el repregunte, logrando que los alumnos fueran los verdaderos protagonistas.
En relación a las aspiraciones colectivas para el futuro de los jóvenes, Ferez enfatizó que el gran anhelo docente es la conquista de la independencia, la autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos.
La educadora señaló que el egreso escolar debiera garantizar oportunidades reales de inserción laboral o de continuidad formativa, evitando que la condición de discapacidad sea leída en términos de limitación o negatividad.
Finalmente, la docente reafirmó su compromiso activo con la defensa de la diversidad en las aulas, remarcando que los estudiantes se están formando como adolescentes en igualdad de condiciones con cualquier otro joven de su edad.
Ferez concluyó señalando que el objetivo central es que los egresados crucen las puertas de la escuela con un sólido conjunto de herramientas prácticas, apelando a la construcción de una sociedad receptiva que permita poner en juego dichas capacidades en la vida comunitaria.
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Informe de Agustín González.
Lectura rápida
¿Qué certamen ganó la Escuela Especial de Asís? La escuela ganó el certamen "Sueños de Radio" en la categoría Periodismo.
¿Quién es Damaris Ferez? Es la docente de la Escuela Especial de Asís que compartió la alegría del reconocimiento por el programa radiofónico.
¿Cuál es el enfoque pedagógico de la institución? La premisa fundamental es que a la escuela especial se acude prioritariamente a aprender.
¿Qué se logró con el reconocimiento del jurado? Se logró sumar una plaza de calistenia para el equipamiento de las instalaciones.
¿Cuál es el objetivo central para los egresados? El objetivo es que los egresados cuenten con un sólido conjunto de herramientas prácticas para su vida comunitaria.