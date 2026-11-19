FOTO: La Escuela Especial de Asís de Berazategui, la ganadora de Sueños de Radio en Periodismo.

En el marco del certamen "Sueños de Radio" impulsado por Cadena 3, Damaris Ferez, docente de la Escuela Especial de Asís de la localidad bonaerense de Berazategui, compartió este jueves la profunda alegría del establecimiento tras resultar ganadores en la categoría Periodismo.

Al contar con formación agrotécnica, la comunidad educativa produjo un programa radiofónico centrado en las labores de la huerta y el campo escolar, utilizando para su guion una adaptación con pictogramas de colores que facilitó la comprensión de los alumnos.

El reconocimiento otorgado por el jurado permitió a la institución sumar una plaza de calistenia para el equipamiento de sus instalaciones.

Al abordar el enfoque pedagógico de la institución, la docente remarcó como premisa fundamental que a la escuela especial se acude prioritariamente a aprender.

Ferez explicó que, lejos de miradas asistenciales, el equipo de educadores trabaja de manera cotidiana sobre propuestas tanto grupales como individualizadas, planteando desafíos acordes a las posibilidades de cada joven dentro del proceso educativo.

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Respecto a la dinámica de producción del espacio radial, la maestra detalló que la clave residió en apelar a una mirada profunda para identificar y potenciar las fortalezas individuales de los estudiantes.

De este modo, se armó un esquema participativo donde aquellos con mayor fluidez lectora presentaron contenidos extensos, los más desinhibidos realizaron entrevistas en la vía pública y los chicos con mejor manejo de la espontaneidad asumieron la conducción y el repregunte, logrando que los alumnos fueran los verdaderos protagonistas.

En relación a las aspiraciones colectivas para el futuro de los jóvenes, Ferez enfatizó que el gran anhelo docente es la conquista de la independencia, la autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos.

La educadora señaló que el egreso escolar debiera garantizar oportunidades reales de inserción laboral o de continuidad formativa, evitando que la condición de discapacidad sea leída en términos de limitación o negatividad.

Finalmente, la docente reafirmó su compromiso activo con la defensa de la diversidad en las aulas, remarcando que los estudiantes se están formando como adolescentes en igualdad de condiciones con cualquier otro joven de su edad.

Ferez concluyó señalando que el objetivo central es que los egresados crucen las puertas de la escuela con un sólido conjunto de herramientas prácticas, apelando a la construcción de una sociedad receptiva que permita poner en juego dichas capacidades en la vida comunitaria.

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Informe de Agustín González.