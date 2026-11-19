FOTO: San Lorenzo no tuvo un buen cierre de año y no accedió a los playoffs del Torneo Clausura.

Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) – El plantel de San Lorenzo se encuentra enfrentando una difícil situación económica, tanto a nivel club como en el fútbol argentino en general. Un grupo de referentes del equipo mantuvo una reunión con la dirigencia para expresar su preocupación por el atraso salarial que afecta a los jugadores de Primera.

Durante el encuentro, que incluyó la participación del tesorero Maximiliano Ferreira y el prosecretario Ariel Deán, los futbolistas solicitaron respuestas y soluciones ante la falta de pago correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

La situación se agrava tras una dura derrota en la última fecha del Torneo Clausura 2026, que resultó en la eliminación del equipo de los playoffs y lo dejó sin posibilidad de competencia internacional para el 2027.

A pesar de la delicada situación, el plantel de San Lorenzo retomó los entrenamientos la semana pasada con el objetivo de realizar una símil pretemporada antes de comenzar sus vacaciones, aunque persiste la importante deuda salarial.

Los futbolistas han manifestado que no han recibido la totalidad de sus sueldos en los últimos cuatro meses, una situación que se ha extendido desde agosto, coincidiendo con el inicio de la conformación del plantel para la próxima temporada.

A pesar de comprender la complejidad de la situación del club, los jugadores hicieron un llamado para que se realice un esfuerzo por parte de la dirigencia para regularizar los pagos. Sin embargo, no obtuvieron una fecha concreta para la salda de la deuda.

El incumplimiento de los pagos también ha afectado a los empleados del club, quienes aunque están al día, reciben sus salarios en cuotas.

Con la llegada del nuevo año, y la finalización del contrato de 17 profesionales, la dirigencia busca reducir el tamaño del plantel, priorizando a los juveniles del club. En esta línea, el DT Rubén Darío Insua ha solicitado la continuidad de solo dos jugadores: el arquero José Devecchi y el delantero Ezequiel Cerutti.