Conmoción en Córdoba: asesinó a su mujer de una puñalada en un bar de La Cañada y quiso suicidarse
Fue en la calle Marcelo T. de Alvear al 380, en barrio Alberdi de la capital provincial. La víctima era empleada del local. El agresor se encuentra internado en grave estado.
19/11/2026 | 21:46Redacción Cadena 3
FOTO: Grave hecho de violencia de género en La Cañada: un hombre apuñala a su pareja y se hiere
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Audio. Conmoción en Córdoba: un hombre asesinó a su mujer de una puñalada en un bar e intentó suicidarse
Turno Noche
Un gravísimo hecho de violencia de género conmociona la zona de La Cañada en la ciudad de Córdoba. Un hombre apuñaló este jueves a la noche a una mujer, quien sería su pareja, causándole heridas fatales.
Tras el ataque, el agresor intentó quitarse la vida y fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado en grave estado.
El hecho se produjo en un bar ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear al 380, en barrio Alberdi de la capital provincial.
Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que ha generado gran preocupación en la comunidad.
La Policía y los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para esclarecer lo sucedido.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Cañada? Un hombre apuñaló a su pareja, causándole heridas fatales.
¿Quiénes están involucrados en el incidente? Un hombre, su pareja y las autoridades que investigan el caso.
¿Cuándo sucedió el ataque? Este jueves por la noche.
¿Dónde se produjo el hecho? En un bar en la calle Marcelo T. de Alvear al 380, barrio Alberdi, en Córdoba.
¿Cómo reaccionó el agresor tras el ataque? Intentó quitarse la vida y fue trasladado al hospital en grave estado.
¿Por qué es relevante este evento? Ha generado gran preocupación en la comunidad debido a la violencia de género.