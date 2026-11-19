FOTO: Grave hecho de violencia de género en La Cañada: un hombre apuñala a su pareja y se hiere

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Un gravísimo hecho de violencia de género conmociona la zona de La Cañada en la ciudad de Córdoba. Un hombre apuñaló este jueves a la noche a una mujer, quien sería su pareja, causándole heridas fatales.

Tras el ataque, el agresor intentó quitarse la vida y fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado en grave estado.

El hecho se produjo en un bar ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear al 380, en barrio Alberdi de la capital provincial.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que ha generado gran preocupación en la comunidad.

La Policía y los servicios de emergencia trabajaron en el lugar para esclarecer lo sucedido.

Informe de Jorge Mercado.