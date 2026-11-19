El fiscal anticorrupción Matías Bornancini finalizó anoche los allanamientos en la sede del Coys (Córdoba Obras y Servicios) y en el gremio Surrbac, de los recolectores de basura. La investigación avanza sobre presuntas administraciones fraudulentas vinculadas al pago irregular de horas extras y a maniobras con cooperativas.

La concejal opositora Elisa Caffaratti, que hace más de un mes había planteado públicamente el tema, volvió a reclamar transparencia y cuestionó el silencio oficial.

El dato que alarma

Según trascendió, un empleado del SURBAC habría cobrado cerca de 20 millones de pesos en un solo mes por horas extras abonadas de manera irregular. El fiscal aún analiza la documentación secuestrada y no hay personas imputadas hasta el momento.

Caffaratti recordó que desde el Concejo Deliberante presentaron pedidos de informes que no obtuvieron respuesta. “Hace más de un mes que venimos con este tema. Lo que sorprende realmente muchísimo es el silencio. El silencio tanto de las autoridades del Ejecutivo como el silencio en el Concejo Deliberante”, afirmó.

Montos millonarios

La concejal dimensionó el peso del ente: el Coys concentra una parte relevante del presupuesto municipal destinado a higiene urbana. “Estamos hablando de que representa casi el 20 por ciento del presupuesto municipal. Alrededor de más de 300 mil millones se dedican a la higiene urbana. De ese monto, 100 mil millones al año van a parar al Coys”, detalló.

“Hablamos de montos millonarios. Si acá hay corrupción o mal manejo, la derivación de esos fondos realmente es gravísimo”, subrayó.

El contraste del silencio

Caffaratti contrastó la falta de reacciones políticas con lo ocurrido en otros conflictos recientes, como el de los inspectores de tránsito, donde salieron a hablar desde el gobernador hacia abajo. “Acá reina el silencio”, afirmó.

Al mismo tiempo, valoró que la denuncia la haya formulado el propio titular del Coys, Santiago Pinsiroli. “Siempre vamos a apoyar a cualquier funcionario que tenga el coraje de hacer estas denuncias para que la Justicia investigue”, dijo.

El contexto de la basura

La concejal vinculó el tema con el reciente conflicto que dejó a la ciudad tapada de residuos. “Hace un mes aproximadamente la ciudad quedó tapada de basura. Después nos enteramos que fue una presión por este tema de las horas extras”, recordó.

Ahora el fiscal analiza la prueba. Caffaratti pidió que la investigación no se duerma y que el Concejo Deliberante pueda ejercer el control institucional que le corresponde. El caso del Coys, que mueve centenas de miles de millones de pesos públicos, quedó bajo la lupa de la Justicia.