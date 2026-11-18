Por Sergio Suppo

La caída de la sesión en Diputados es un ejemplo de la inestabilidad permanente en la que el Gobierno convive con sus aliados transitorios. Y subrayo la palabra transitorios.

El oficialismo no termina de construir un bloque que le permita tener una mayoría automática en las cámaras del Congreso. No la tiene y probablemente no la tendrá durante lo que resta del mandato del presidente Javier Milei, porque cada vez que acomoda una pieza es probable que se le desacomode otra.

En este caso, habrá que ver quién tomó la decisión de no garantizar los lugares que reclamaba Provincias Unidas en el Consejo de la Magistratura. Uno de los candidatos es Juan Fernando Brügge, diputado nacional por Córdoba, de origen demócrata cristiano, pero integrado al esquema del peronismo cordobés que conduce Martín Llaryora. El otro es Pablo Farías, de Santa Fe, vinculado al gobernador Maximiliano Pullaro.

El problema es que, cuando se mueve una pieza y se incumple un compromiso, se afecta a otros acuerdos y así sucesivamente. Es como jugar al Jenga: uno mueve una pieza y corre el riesgo de que se le desmorone toda la torre.

Bueno, al Gobierno se le acaban de caer dos piezas muy importantes: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas.

Quiero creer que el Gobierno va a retomar la iniciativa y cerrar los acuerdos que necesita, porque la reforma del Banco Central es muy importante para su programa económico.

También lo es el proyecto sobre Malvinas, que el propio Gobierno instaló cuando anunció una iniciativa bastante dura contra las empresas que colaboren directa o indirectamente con la explotación petrolera en aguas argentinas bajo control británico.

Pero allí apareció otro problema. Estados Unidos transmitió su preocupación por el alcance de las sanciones. La cadena de producción y suministro de la industria petrolera es muy extensa, y las penalidades podrían afectar a empresas de origen norteamericano que también operan en la Argentina.

Entonces, entre la aceleración inicial del Gobierno sobre el tema y el freno que vino después, aparecieron nuevas dificultades políticas y diplomáticas. Es otro asunto que el oficialismo tendrá que acomodar.

En el frente político, y con mucho más apuro del que parecen tener los ciudadanos, empezamos a ver fotografías que anticipan el comienzo de la campaña electoral de 2027.

Ayer hubo una foto de una parte del peronismo. Una imagen en la que no apareció Cristina Kirchner, pero de la que fue protagonista política porque dirigentes vinculados a ella participaron del encuentro junto a Sergio Massa, representantes del peronismo federal y referentes del peronismo bonaerense.

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Es una fotografía que le está enviando un mensaje directo al gobernador Axel Kicillof: "Acá estamos nosotros. Somos una parte importante del peronismo y también queremos tener nuestro candidato presidencial".

Kicillof tendrá que ver cómo responde a esa foto política articulada alrededor de Sergio Massa y sectores cercanos a Cristina Kirchner.

Es una primera imagen del peronismo en movimiento, aunque con un problema que no parece menor: son fotografías de caras repetidas y con un discurso que todavía no se ha renovado.

Habrá que ver cómo consiguen presentar esa propuesta de una manera electoralmente atractiva para los ciudadanos que no son votantes tradicionales del peronismo.

Hay otra fotografía que no vimos, porque no se publicó, pero que políticamente también es importante: la de los cinco gobernadores de origen radical que cenaron hace unos días con la mesa política del Gobierno nacional.

Allí se avanzó en un acuerdo para destrabar la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027 y la posibilidad de incorporar nuevamente las listas colectoras al sistema electoral.

En el medio quedaron los dirigentes del PRO, que finalmente confirmaron que acompañarán al Gobierno en la suspensión de las PASO, aunque mantienen sus diferencias respecto de las colectoras.

Y ese tema todavía no está cerrado.

Ya lo advertíamos: las colectoras han sido un problema importante para el sistema electoral argentino. Mauricio Macri, durante su presidencia, presentó como un logro político haber eliminado ese mecanismo de las elecciones nacionales.

Ahora, paradójicamente, el Gobierno necesita recuperarlo para garantizarse los votos que le permitan suspender las primarias.

Son cuestiones que pueden parecer complejas o alejadas de las preocupaciones cotidianas de la gente, pero que tienen consecuencias concretas: pueden enturbiar la voluntad popular y la manera en que los ciudadanos votan y eligen a sus representantes.

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Por eso no es un asunto menor ni una discusión terminada.

De aquí a fin de año vamos a tener varias fotografías políticas más, y probablemente algunas de las alianzas que hoy parecen consolidadas vuelvan a cambiar.

Esto no quiere decir que ahora vaya a definirse el rumbo de las elecciones presidenciales del año que viene. No. Pero sí muestra que ya comenzó una etapa de negociaciones, posicionamientos y disputas por el poder.

El Gobierno tiene por delante una agenda política muy compleja y hoy sufrió un mal mediodía.

Ayer había tenido una buena jornada porque consiguió avanzar en las negociaciones para suspender las PASO. Pero hoy perdió el quórum en Diputados por una disputa con legisladores que, hasta hace muy poco, parecían dispuestos a acompañarlo.

Muchas de estas discusiones probablemente terminen pasando a diciembre, y habrá que ver si durante las sesiones extraordinarias se consiguen resolver tres cuestiones fundamentales: la Ley Malvinas, la reforma del Banco Central y la suspensión de las elecciones primarias.

Tres asuntos que estaban encaminados, pero que ahora parecen no estar tan encaminados.

Y mientras el oficialismo intenta recuperar el control de su agenda legislativa, enfrente empiezan a acomodarse los protagonistas de la próxima elección.

Sergio Massa volvió a mostrarse públicamente con dirigentes de distintos sectores del peronismo y dejó un mensaje político: no se presenta como candidato presidencial, pero tampoco se excluye de una eventual construcción por consenso.

Es una señal importante en la disputa por el liderazgo de la oposición, especialmente por lo que representa para las aspiraciones de Axel Kicillof.

De todas maneras, hay algo que vuelve a llamar la atención cada vez que aparecen estas fotografías políticas: son, en buena medida, los mismos dirigentes de siempre.

Los estamos viendo. Son los mismos.

Y mientras todos empiezan a posicionarse para 2027, el Gobierno sigue intentando mantener en pie una torre de acuerdos parlamentarios en la que cada pieza que se mueve puede hacer caer varias más.