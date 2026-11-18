FOTO: Se cayó la sesión en la Cámara de Diputados: el oficialismo no logró el quórum.

La sesión especial convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados fracasó por falta de quórum debido a la ausencia de legisladores de Provincias Unidas, el espacio que reúne a representantes de distintas provincias, entre ellos diputados alineados con los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

El oficialismo reunió apenas 126 de los 129 diputados necesarios para habilitar el debate, en el que buscaba avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Según pudo conocer Cadena 3, la decisión de Provincias Unidas de no acompañar la convocatoria respondió al malestar por presuntos incumplimientos de acuerdos políticos con el Gobierno nacional, principalmente relacionados con la integración del Consejo de la Magistratura y el tratamiento de la ley de biocombustibles.

De los integrantes de ese espacio, solamente la diputada cordobesa Alejandra Torres ingresó al recinto, mientras que los restantes legisladores no acompañaron la convocatoria.

"Estamos cansados de que nos traicionen", fue el mensaje que transmitieron fuentes de Provincias Unidas, que expresaron su profundo descontento con la Casa Rosada por compromisos que consideran incumplidos.

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• El Consejo de la Magistratura, detrás del conflicto

El principal detonante de la decisión fue la disputa por los lugares que corresponden a la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de intervenir en la selección y el control disciplinario de los jueces nacionales y federales.

Este martes, Provincias Unidas había formalizado las postulaciones de Juan Fernando Brügge, diputado cordobés cercano a Llaryora, como consejero titular, y Pablo Farías, legislador santafesino vinculado a Pullaro, como suplente.

Ambos fueron propuestos para representar a la segunda minoría de la Cámara de Diputados durante el período 2026-2030.

Sin embargo, desde el espacio cuestionaron la falta de avances para concretar el acuerdo político que, según sostienen, debía garantizarles esa representación.

La situación generó un fuerte malestar entre los legisladores y terminó por afectar directamente la estrategia parlamentaria del oficialismo.

A ese reclamo se suma la demora en el tratamiento de una nueva ley de biocombustibles, una iniciativa de especial interés para Córdoba y Santa Fe por su importancia para las economías regionales y las cadenas productivas vinculadas al bioetanol y el biodiésel.

Desde Provincias Unidas consideran que el Gobierno nacional tampoco cumplió con los compromisos asumidos para impulsar esa legislación.

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• Un revés inesperado para el Gobierno

La caída de la sesión sorprendió al oficialismo, que hasta minutos antes confiaba en contar con los respaldos suficientes para avanzar con su agenda legislativa.

La convocatoria había sido impulsada para tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Además, se pretendía avanzar con la aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había regresado a Diputados con modificaciones del Senado.

Sin embargo, la ausencia de los legisladores de Provincias Unidas, sumada a otras bajas, frustró la convocatoria. Al Gobierno le faltaron apenas tres diputados para alcanzar el mínimo reglamentario.

Ni los representantes del oficialismo ni los integrantes de Provincias Unidas involucrados en la disputa realizaron declaraciones públicas para explicar el conflicto, aunque desde el espacio provincial hicieron trascender su malestar por los compromisos pendientes.

El episodio expone las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza para sostener los acuerdos con los gobernadores en un Congreso donde necesita respaldos de otros bloques para avanzar con sus proyectos.

La tensión también se produce en un escenario político marcado por las negociaciones y los posicionamientos de los distintos espacios de cara a las elecciones de 2027.

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• En el Senado, el oficialismo busca avanzar con la reforma electoral

Mientras tanto, en la Cámara alta, La Libertad Avanza continúa negociando el dictamen de la reforma electoral, que contempla la suspensión de las PASO y la habilitación de listas colectoras.

Desde el oficialismo aseguran que cuentan con las diez firmas necesarias para obtener un dictamen de mayoría y confían en que la iniciativa pueda llegar al recinto el próximo jueves.

Sin embargo, el mecanismo de las colectoras genera diferencias con sectores aliados, especialmente con el PRO, cuyo presidente de bloque en el Senado, Martín Goerling, anticipó su rechazo.

Por su parte, Patricia Bullrich defendió los acuerdos alcanzados con los gobernadores y sostuvo que la incorporación de las colectoras forma parte de los compromisos políticos que el Gobierno pretende respetar.

Informe de Ariel Rodríguez.