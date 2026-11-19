¿Cómo fue la historia del desarrollo de Cabrales desde Mar del Plata hasta convertirse en una de las empresas líderes en producción y distribución de café de la Argentina?

Cabrales está transitando sus primeros 85 años de vida y continúa siendo una empresa cuya propiedad es cien por ciento familiar. El directorio está compuesto en su totalidad por miembros de la familia, mientras que la gerencia general la ocupa un profesional no familiar por protocolo interno. La compañía fue fundada por mi bisabuelo, un inmigrante asturiano que se afincó en Mar del Plata, y luego la hicieron crecer las generaciones posteriores de mi abuelo, mis tíos y la actual dirección de mi padre y mis tíos. Mi abuelo recordaba con gratitud el apoyo de Mar del Plata, destacando que el origen marplatense siempre generaba una sonrisa en los clientes del interior por la asociación afectiva de la ciudad con las vacaciones y los momentos felices.

Como representante de la cuarta generación que mantiene esta tradición, ¿cómo observa la evolución del consumo de café en el país y si han cambiado las preferencias del consumidor?

El consumo per cápita en la Argentina se mantiene aproximadamente en un kilogramo anual, lo cual es una cifra baja en comparación con estándares internacionales de países cafeteros como Italia o Brasil, donde se superan los nueve kilogramos. Esta diferencia se explica porque la infusión principal en el país es el mate, que alcanza entre seis y siete kilogramos per cápita. No obstante, en núcleos urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Mar del Plata el consumo es mucho mayor. Además, el consumidor actual presta cada vez más atención al origen del grano, las notas organolépticas, la acidez y la calidad en taza, lo que nos desafía a ofrecer un producto superior.

¿Qué diferencias principales identifica entre el consumo de café dentro del hogar y el consumo fuera del hogar?

Dentro del hogar, el consumidor ha vuelto a valorar aspectos de la salud y ha migrado hacia propuestas de mayor valor, como cafés tostados molidos de origen y el formato monoporcionado de cápsulas. Fuera del hogar, en los bares y restaurantes, existe una clara exigencia por mejorar la calidad en taza. Ese resultado no depende únicamente de la materia prima, sino también de toda una cadena de valor que incluye el equipamiento, el molino, la máquina expreso y la formación de quien opera el equipo.

¿De qué manera intervienen desde la empresa en la capacitación de los establecimientos gastronómicos y en la difusión de la cultura del café?

Contamos con una alianza estratégica para representar regionalmente a La Cimbali, la firma número uno del mundo en máquinas expreso, asegurando tecnología de vanguardia. Asimismo, tenemos un equipo propio de baristas que recorre el país capacitando a nuestros clientes en sus locales. Adicionalmente, creamos en Mar del Plata la primera y única sede de la academia europea de café Mumac en la Argentina, donde brindamos cursos de barismo, análisis sensorial y métodos de filtrado para impulsar la cultura del café en la región.

¿Por qué resulta tan complejo lograr un buen café en un bar y cuáles son los pasos determinantes desde el cultivo hasta la taza?

Obtener una buena taza de café es casi un milagro por la cantidad de variables que deben alinearse. Todo comienza en el vivero con la genética de la planta —como las especies Arábica o Robusta—, la cual define el potencial de la bebida. Esa genética interactúa con el suelo, el clima, las lluvias y la altitud de origen. Luego, la cereza cosechada pasa por procesos de beneficio (lavado, semilavado o secado) hasta obtener el grano de café crudo, que posee unos 300 compuestos volátiles. Posteriormente, el proceso de tueste —que realizamos en nuestra planta del parque industrial de Mar del Plata— genera transformaciones fisicoquímicas mediante la reacción de Maillard, elevando esos compuestos volátiles a casi mil. Finalmente, se aplican tecnologías de envasado con válvulas unidireccionales y una logística eficiente.

Una vez que el café llega al establecimiento gastronómico, ¿qué factores técnicos debe cuidar el barista durante la extracción del expreso?

En el bar se requiere un molino adecuado con la molienda correctamente regulada y limpia. Asimismo, la máquina debe estar limpia y a la temperatura justa. La labor del barista es fundamental para ajustar con precisión las cuatro variables clave de la extracción: peso, temperatura, presión y tiempo. Si alguno de los pasos previos o finales falla, la bebida servida pierde su calidad.

¿En qué se diferencian el café tostado y el café torrado, y qué tipo de café predomina en la gastronomía argentina?

El café torrado incorpora azúcar durante el proceso de tueste, lo que carameliza el grano, aplana su sabor y permite ofrecer un producto más económico. Si bien la Argentina, España y Portugal conservan el consumo de café torrado, la tendencia muestra que el tostado gana terreno progresivamente. En los bares, el café utilizado para el expreso es 100% tostado. En Cabrales somos líderes en la categoría de tostado molido y nuestro producto insignia, el Super Cabrales de empaque lila, es café totalmente tostado.

En lo personal, ¿cuáles son sus métodos preferidos para preparar y tomar café en su casa?

En mi hogar utilizo diversos métodos de extracción según la ocasión, aunque estadísticamente soy un consumidor de café expreso y dispongo tanto de máquina expreso como de cápsulas. Prefiero tomarlo solo, sin agregados, aunque no soy purista y considero que cada persona debe encontrar la forma en que más disfrute su bebida.

¿Cómo analiza la expansión de las cafeterías de especialidad y de qué forma aborda la empresa esta tendencia?

El fenómeno del café de especialidad abarca tanto la propuesta gastronómica de los locales como el estándar técnico de los granos que obtienen más de 82 puntos en catas profesionales. Para nuestra industria representa un desafío estimulante, porque atiende a un consumidor exigente en servicio y calidad. En Cabrales tostamos café de especialidad desde hace años e incorporamos estos granos en productos masivos, como nuestras líneas de cápsulas de aluminio y nuestros blends de expreso para gastronomía.

¿En qué consiste el proyecto experimental para sembrar y producir café en suelo argentino?

El cultivo de café se ha desarrollado históricamente dentro de la franja comprendida por el denominado Coffee Belt o "Cinturón del Café", de la cual la Argentina estaba excluida. Sin embargo, el cambio climático y la presencia de plantas adaptadas históricamente en la región de las Yungas (en provincias como Tucumán, Salta, Jujuy y Misiones) han generado condiciones propicias para impulsar una industria productiva nacional. Estamos llevando adelante un proyecto pionero en el noroeste y noreste argentino, con resultados incipientes, pero muy prometedores orientados a lograr alta calidad en taza.

Para concluir, ¿qué libro sugiere a los oyentes y lectores para acompañar con un buen café?

Recomiendo el libro "La sociedad de la nieve", escrito por los sobrevivientes de la tragedia de los Andes junto a un compañero de colegio. Es una obra que aborda vivencias y emociones universales y profundas, capaz de atrapar a cualquier lector y dejar una enseñanza perdurable.

Entrevista de Sergio Suppo.