¿Qué estamos haciendo para traer capital que quiera quedarse en la Argentina? Con esa pregunta abrió hoy RepensAR Summit 2026, el evento central de Argentina Capital Week, la semana de inversiones organizada por Americas Capital y Bunker Invest. Durante cinco días, la semana reunió ocho encuentros, más de 50 speakers y más de mil invitados para hablar de inversiones desde y hacia la Argentina.

La semana arrancó el lunes con Agro Capital Day, donde inversores y empresarios debatieron por qué el agro argentino, uno de los más eficientes del mundo, todavía capta menos capital que sus vecinos. El martes, Newton Capital abordó el impacto de la inteligencia artificial en las inversiones privadas y Next Gen le dio voz a la generación sub-35. El miércoles, en Tech Capital Day, fondos como NXTP Ventures, Newtopia VC y Draper Cygnus explicaron qué buscan al invertir en startups tecnológicas, mientras que Inteligo Group planteó cómo construir patrimonio en un mundo sin fronteras. Todo ese recorrido desembocó hoy en el MALBA, en RepensAR, el foro que dio origen a la semana.

"La Argentina está ante una oportunidad histórica. Pero para capturarla, la estabilidad macroeconómica no va a ser suficiente: es necesario repensar la forma en que nos vinculamos con el mundo", afirmó Francisco Sosa del Valle, cofundador de Argentina Capital Week y CEO de Bunker Invest. En la apertura, Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, destacó que el RIGI ya suma 30 proyectos aprobados por US$ 80.000 millones, el equivalente al 10% del PBI, y que el país se encamina a superar por primera vez los US$ 100.000 millones en exportaciones.

Energía: de un país con petróleo a un país petrolero

El momento más esperado de la jornada fue la presentación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, que anticipó que en los próximos días se firmará la decisión final de inversión de Argentina LNG: US$ 51.000 millones de CapEx y unos US$ 20.000 millones de OpEx, "la inversión más grande de la historia argentina y de Latinoamérica". Con el oleoducto VMOS pasando de 770.000 a un millón de barriles diarios, el país podría exportar más de US$ 25.000 millones en petróleo y ubicarse entre los diez mayores exportadores del mundo, además de convertirse en el sexto exportador de LNG. "No hay vuelta atrás. Vamos a pasar de ser un país con petróleo a un país petrolero", afirmó Marín, quien también destacó que Vaca Muerta demandará unos 15.000 nuevos puestos de trabajo.

La energía también tuvo la mirada de las nuevas operadoras independientes. Javier Iguacel y Lucas Logaldo, de Bentia Energy, contaron cómo una pyme energética puede volver rentables áreas que antes no lo eran, apoyándose en inteligencia artificial y en la eficiencia operativa, y coincidieron en que el respeto de los contratos es la condición clave para invertir a largo plazo.

Agro: confianza, asociativismo y nuevas generaciones

Mariano Grassi, presidente y CEO de Nueva Vicentin, repasó el primer cramdown de la historia argentina: hoy la compañía tiene todas sus plantas operativas, cerrará el año con récord de producción, aumentó un 10% su dotación y prepara inversiones por US$ 100 millones. "La confianza se construye con el tiempo. Nuestro grupo tiene 138 años cumpliendo el 100% de los negocios que pactó. Esto no es magia", sostuvo, y llamó al agro a asociarse "en serio" para competir con las multinacionales.

En un panel junto a su hijo Rosendo, Gustavo Grobocopatel, fundador de Grupo Los Grobo, reflexionó sobre la profesionalización de las empresas familiares y su acceso al capital. "No hay negocios buenos o malos: hay gestiones de la cultura buenas o malas", afirmó, y planteó que el gran desafío pendiente del campo es industrializarse e integrarse con el resto de la sociedad.

Venture capital: la velocidad de la inteligencia artificial

Hernán Kazah, cofundador de Kaszek, fondo que suma más de US$ 3.000 millones y unas 140 compañías invertidas en la región, describió cómo la IA está acelerando todo: "En Mercado Libre nos llevó nueve o diez años llegar a facturar 100 millones de dólares. Hoy tenemos compañías que lo hacen en menos de dieciocho meses". También señaló a la energía como la gran oportunidad argentina en la cadena de valor de la IA, aunque advirtió: "Nadie nos va a regalar nada. Si los recursos no se rodean de profesionalismo, consistencia y trabajo, no se logra nada". En la misma línea, Nicolás Tognalli, de Cites VC, destacó que la inversión en deep tech de hoy se apoya en décadas de desarrollo científico argentino.

Arte: otra forma de invertir a largo plazo

La jornada también exploró activos menos tradicionales, y lo hizo en el propio escenario del encuentro. Eduardo Costantini, fundador de MALBA y Consultatio, mostró que el arte responde a la misma lógica de largo plazo que atravesó todos los paneles: la obra de Frida Kahlo que compró en 1995 por US$ 3,2 millones hoy vale cerca de US$ 100 millones. "Comprar mal en arte es comprar una obra que no resiste el peso de la historia", resumió. Además, contó por qué decidió convertir su colección en un museo abierto a la comunidad y adelantó la ampliación del MALBA bajo la Plaza Perú, un proyecto de US$ 30 millones.

De la energía al arte, la jornada dejó una idea compartida: la Argentina tiene los recursos y el talento para atraer inversión de largo plazo, pero necesita reglas estables, profesionalismo y confianza para que ese capital llegue y se quede. "Esperamos que todo lo que vivieron hoy genere valor para sus inversiones desde y hacia la Argentina", cerró Ramiro Juliá, cofundador de Argentina Capital Week y CEO de Americas Capital.

RepensAR Summit 2026 contó con el apoyo de JP Morgan, socio desde el inicio, EY e YPF, y con el acompañamiento de Bentia Energy, Cites VC, Newton Capital, Inteligo, La Dolfina y Digital House, además de AmCham, PromArgentina y El Cronista.

Sobre Argentina Capital Week

Argentina Capital Week es la semana del ecosistema argentino de inversiones. Nace como ampliación del RepensAR Summit, el foro anual fundado en 2024 por Americas Capital y Bunker Invest, cuyas dos ediciones en el MALBA reunieron a más de 300 empresarios e inversores locales e internacionales. Sus cofundadores son Ramiro Juliá (Americas Capital) y Francisco Sosa del Valle (Bunker Invest) y cuenta con un consejo académico integrado por referentes de UTDT, IAE Business School, la Universidad de San Andrés, el MIT Center for Real Estate entre otros.