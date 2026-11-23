Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 80%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.89 m/s desde el oeste-suroeste y la presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa.

El clima hoy lunes 23 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 1 m/s. La humedad elevada podría generar una sensación de calor más intensa a lo largo del día. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario se presentará variado. Para el martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, con lluvias moderadas. El miércoles 25 de noviembre, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 31°. El jueves 26 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 34°, con nubes dispersas. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 35°, con cielo despejado.