Polimetal eliminó un turno de producción y 28 trabajadores perderán $500.000 de sus salarios
La empresa argumentó una caída en el nivel de actividad. Los operarios protestaron frente a la fábrica y la UOM solicitó la intervención de las autoridades laborales.
21/11/2026 | 11:50Redacción Cadena 3
FOTO: Polimetal: 28 trabajadores en pie de lucha
-
Audio. Polimetal eliminó un turno de producción y 28 trabajadores perderán $500.000 de sus salarios
Panorama Federal
La empresa Polimetal eliminó el cuarto turno de producción en su planta de San Luis, una medida que afecta a 28 trabajadores, quienes dejarán de percibir un adicional salarial de aproximadamente 500.000 pesos.
Ante esta situación, los operarios realizaron una protesta frente a las instalaciones de la fábrica para reclamar la restitución del turno y evitar la reducción de sus ingresos.
Por su parte, la compañía justificó la decisión por el bajo nivel de actividad, que motivó la modificación de su esquema de producción.
Frente al conflicto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) trasladó el reclamo a las autoridades de Relaciones Laborales y aguarda que se dicte la conciliación obligatoria para abordar la situación de los empleados afectados.
Informe de Alejandro Heredia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la planta de Polimetal? La firma eliminó el cuarto turno de producción, afectando a 28 trabajadores.
¿Quiénes se vieron afectados por esta decisión? 28 trabajadores de la planta de San Luis.
¿Cuándo se realizó la protesta de los operarios? La protesta se llevó a cabo tras la eliminación del cuarto turno.
¿Dónde se realizó la protesta? Frente a la fábrica de Polimetal en San Luis.
¿Por qué se justificó la eliminación del turno? La empresa argumentó un bajo nivel de actividad.