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La empresa Polimetal eliminó el cuarto turno de producción en su planta de San Luis, una medida que afecta a 28 trabajadores, quienes dejarán de percibir un adicional salarial de aproximadamente 500.000 pesos.

Ante esta situación, los operarios realizaron una protesta frente a las instalaciones de la fábrica para reclamar la restitución del turno y evitar la reducción de sus ingresos.

Por su parte, la compañía justificó la decisión por el bajo nivel de actividad, que motivó la modificación de su esquema de producción.

Frente al conflicto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) trasladó el reclamo a las autoridades de Relaciones Laborales y aguarda que se dicte la conciliación obligatoria para abordar la situación de los empleados afectados.

Informe de Alejandro Heredia.