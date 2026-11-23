Este lunes 23 de noviembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se mantiene en un 32%, lo que contribuye a un ambiente seco y cómodo. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas para el día, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento y la baja humedad permitirán disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. La presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. El miércoles 25, las temperaturas oscilarán entre 16° y 29°, con lluvias moderadas a lo largo del día. El jueves 26, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 30°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el viernes 27, la mínima será de 22° y la máxima de 32°, con pocas nubes.

Es importante estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. Los cambios en la temperatura y la posibilidad de lluvias moderadas en los próximos días podrían afectar las actividades al aire libre y la planificación de eventos.