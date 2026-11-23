Instituto comenzó con gran ímpetu y, a pesar de un final complicado, logró derrotar a Huracán por 2 a 1 en los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El partido se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, donde el equipo local se destacó con goles de Alex Luna y Facundo Suárez en los primeros minutos del encuentro.

El primer gol llegó antes de que muchos aficionados se acomodaran en sus asientos, cuando Luna aprovechó una indecisión del arquero César Ibáñez para definir en un mano a mano. Apenas 20 minutos después, Suárez amplió la ventaja, mostrando la efectividad del conjunto dirigido por Diego Flores.

Sin embargo, el partido se tornó más complicado para Instituto tras la expulsión del defensor Giuliano Cerato, quien recibió dos tarjetas amarillas en la segunda mitad. A pesar de jugar con un hombre menos, el equipo mantuvo la ventaja hasta el final.

En la segunda parte, Jordy Caicedo descontó para Huracán, lo que generó nerviosismo en el equipo local. Aunque el conjunto visitante tuvo más posesión y oportunidades, no logró concretar sus intentos, y Instituto se defendió con eficacia hasta el pitido final.

Con este triunfo, Instituto se clasifica a los cuartos de final, donde enfrentará a River Plate en un partido que se disputará en su estadio, aunque la fecha y hora aún no han sido confirmadas.