Agustín Baccega y Gustavo Romanello, dos acróbatas originarios de Córdoba, continuan detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras casi dos semanas.

Los dos permanecen alojados en diferentes centros de detención en Arizona, mientras sus familias y abogados trabajan para conseguir su liberación. Esta semana será crucial, ya que ambos tienen programadas audiencias para solicitar la libertad bajo fianza.

La situación genera una notable movilización entre familiares, amigos y personas que se unieron a una campaña solidaria destinada a ayudar a los detenidos. La recaudación de fondos se inició en Estados Unidos y se expandió a Argentina, con el objetivo de reunir dinero para cubrir los honorarios legales, gastos judiciales y posibles fianzas.

Lucía, hermana de Agustín, compartió que los abogados ya tenían listos los escritos que presentarían ante los jueces. "Rogamos que salga todo bien y que pronto los chicos estén en libertad", expresó a TN.

Las audiencias de fianza para Agustín y Gustavo se programaron para el lunes 23 y el martes 24 de noviembre, respectivamente. La audiencia de Gustavo, que originalmente estaba prevista para el miércoles 18, fue cancelada.

Los familiares denunciaron las condiciones de detención de Gustavo en el centro de Florence. Según relataron, él estuvo casi dos semanas con la misma ropa, sin posibilidad de cambiarse o lavarla. Solo contaba con un par de medias que debía limpiar en la pileta y había salido al aire libre en tres ocasiones.