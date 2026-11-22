Córdoba se prepara para un lunes feriado marcado por la inestabilidad climática. El Observatorio Hidro-Meteorológico advirtió sobre la posibilidad de nuevas tormentas en distintos sectores de la provincia.

Las condiciones climáticas se debieron a la persistencia de aire cálido y húmedo, lo que favoreció el desarrollo de precipitaciones. Durante la mañana, se esperan chaparrones y algunas tormentas dispersas, principalmente en zonas serranas.

Sin embargo, también se prevén que estas tormentas se presenten de manera irregular en sectores del centro, sur y sudeste provincial.

El panorama se intensificó entre la tarde y la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando se pronosticaron posibles tormentas severas, especialmente en áreas del centro, norte, este y sectores serranos.

Estos fenómenos climáticos estarían acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas fuertes a intensas, actividad eléctrica y granizo de tamaño mediano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes en buena parte de la provincia. En la ciudad de Córdoba, la advertencia se concentró principalmente en las últimas horas de la jornada.