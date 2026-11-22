Epec informó cortes de luz programados para este lunes feriados: localidades y barrios afectados
La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) anunció cortes de luz programados para el feriado del 23 de noviembre.
22/11/2026 | 21:52Redacción Cadena 3
FOTO: EPEC informó cortes de luz.
La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) comunicó que el lunes 23 de noviembre se llevarán a cabo cortes de luz programados en diferentes barrios y localidades de Córdoba.
Estas interrupciones están destinadas a trabajos de mantenimiento y mejoras en el servicio, entre otros motivos. Se recordó que dicha fecha corresponde al Día de la Soberanía, un feriado nacional.
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Los cortes programados afectarán a varios sectores de la capital cordobesa. En Córdoba capital, se registrarán interrupciones en los barrios Jardín Espinosa, Ampliación Jardín Espinosa, Jockey Club y Jardín, que se verán afectados de forma parcial entre las 07:30 y las 11:30.
También se informó sobre cortes en el sector comprendido por la calle Dean Funes al 400, que se extenderán de 08:00 a 10:00. En el barrio Pueyrredón, las interrupciones serán parciales de 08:00 a 11:00.
Además, en la localidad de Marcos Juárez, se programaron cortes en el sector delimitado por las calles Bv. Hipólito Yrigoyen, 25 de Mayo, Av. Santa Fe y Urquiza, que se llevarán a cabo de 05:30 a 08:30. En Capilla del Monte, se afectará el sector que incluye el Centro de Los Cocos y Cerro la Rosilla, donde se registrarán cortes totales de 07:00 a 11:00.
Lectura rápida
¿Qué se comunicó? La EPEC anunció cortes de luz programados en Córdoba.
¿Quién lo comunicó? La comunicación fue realizada por la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC).
¿Cuándo ocurrirán los cortes? Los cortes están programados para el lunes 23 de noviembre.
¿Dónde se realizarán los cortes? Afectarán diferentes barrios de Córdoba y localidades como Marcos Juárez y Capilla del Monte.
¿Por qué se realizarán los cortes? Se llevarán a cabo por trabajos de mantenimiento y mejoras en el servicio.