La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) comunicó que el lunes 23 de noviembre se llevarán a cabo cortes de luz programados en diferentes barrios y localidades de Córdoba.

Estas interrupciones están destinadas a trabajos de mantenimiento y mejoras en el servicio, entre otros motivos. Se recordó que dicha fecha corresponde al Día de la Soberanía, un feriado nacional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los cortes programados afectarán a varios sectores de la capital cordobesa. En Córdoba capital, se registrarán interrupciones en los barrios Jardín Espinosa, Ampliación Jardín Espinosa, Jockey Club y Jardín, que se verán afectados de forma parcial entre las 07:30 y las 11:30.

También se informó sobre cortes en el sector comprendido por la calle Dean Funes al 400, que se extenderán de 08:00 a 10:00. En el barrio Pueyrredón, las interrupciones serán parciales de 08:00 a 11:00.

Además, en la localidad de Marcos Juárez, se programaron cortes en el sector delimitado por las calles Bv. Hipólito Yrigoyen, 25 de Mayo, Av. Santa Fe y Urquiza, que se llevarán a cabo de 05:30 a 08:30. En Capilla del Monte, se afectará el sector que incluye el Centro de Los Cocos y Cerro la Rosilla, donde se registrarán cortes totales de 07:00 a 11:00.