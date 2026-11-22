Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- La retinopatía diabética (RD) se ha convertido en la principal causa de pérdida de visión en adultos de entre 20 y 64 años, siendo responsable de un 10% de los nuevos casos de ceguera anualmente. Se estima que aproximadamente un 13% de las personas con diabetes mellitus tipo 1, que han sido diagnosticadas por menos de cinco años, desarrollarán algún grado de RD, cifra que se eleva a un alarmante 90% en aquellos que tienen más de 10 a 15 años con la enfermedad.

Por su parte, entre el 24% y el 40% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentarán retinopatía diabética si su diagnóstico es reciente, cifra que aumenta a un rango de entre 53% y 84% en aquellos diagnosticados hace más de 15 años, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

El Dr. Marcelo Zas (M.N. 82.653), jefe de la sección Retina de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que "implica el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos de la retina. Los altos niveles de azúcar en la sangre producen un deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina, lo que lleva a un aumento de su permeabilidad y a la salida anormal de sangre y fluidos hacia la misma. Inicialmente, la enfermedad es asintomática, pero, si no existe un adecuado control de la glucemia y exámenes oftalmológicos periódicos, puede llevar a la ceguera irreversible".

La proyección de la Federación Internacional de Diabetes indica que si la población con diabetes mellitus se incrementa de 35 a 52 millones de personas en la región, se espera un aumento significativo en los casos de retinopatía diabética. En una campaña reciente realizada en el hospital, se reveló que 8 de cada 10 personas evaluadas presentaron obesidad, pero solo el 36% había recibido un diagnóstico previo, y se detectó diabetes en el 19% de los casos.

Los especialistas del Hospital de Clínicas advierten que los síntomas de la RD pueden incluir disminución de la agudeza visual, miodesopsias (visión de manchas negras), escotomas (áreas de pérdida de visión) y dificultad para ver de noche (nictalopía).

Las complicaciones asociadas pueden dar lugar a problemas severos de visión, como hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, glaucoma, y en casos extremos, ceguera. La combinación de RD, edema macular y glaucoma puede resultar en pérdida total de la visión si no se tratan adecuadamente.

La Academia Americana de Oftalmología recomienda que quienes padecen diabetes tipo I se realicen exámenes de detección de RD a partir del quinto año desde el inicio de la enfermedad. Para las personas con diabetes tipo II, se sugiere realizar un examen al momento del diagnóstico y al menos una vez al año posteriormente. La evaluación consiste en un examen de fondo de ojo para detectar RD y, en caso de hallarla, se ofrecerá asesoramiento para su tratamiento y seguimiento adecuado.

Si bien no siempre es posible prevenir la retinopatía diabética, los exámenes regulares de la vista, un buen control de los niveles de glucosa en sangre y la intervención temprana para problemas de visión son medidas efectivas para prevenir la pérdida severa de la visión. Mantener hábitos saludables, como una alimentación equilibrada y la actividad física regular, también son esenciales para reducir el riesgo de desarrollar esta afección.