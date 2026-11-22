Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) — "Lo que el río hace" se presenta como una propuesta teatral que va más allá del entretenimiento; se convierte en un reflejo de la agitación actual, instando a la audiencia a considerar la calidad de vida. La obra, creada, dirigida y protagonizada por las hermanas Paula y María Marull, establece un paralelismo entre el ritmo acelerado del ciudadano porteño, marcado por el burnout, y la calma de un pueblo del Litoral argentino.

Este espectáculo logra una fusión entre la comedia y el sentimentalismo, ofreciendo momentos de humor que hacen reír al público y otros de gran emotividad, como el reencuentro de su protagonista, Amelia, con los recuerdos de su padre fallecido.

Un aspecto destacado de la pieza es el uso de las dos hermanas interpretando el mismo personaje, donde una representa los pensamientos más profundos y la otra actúa en interacción con los demás. Según explicaron las creadoras a la Agencia Noticias Argentinas, esta idea surgió del deseo de explorar su similitud física en un contexto teatral. "Hacía tiempo que queríamos usar nuestro parecido en escena. Al escribir la obra, pensamos en el desdoblamiento poético: en algunos momentos, una es el pensamiento de la otra, en otros, una hace lo que la otra no se atreve, y también sirve para viajar al pasado y narrar", detalló María Marull.

Sin embargo, asumir los roles de autoras, directoras e intérpretes supuso un desafío técnico considerable. "Es un reto escribir, dirigir y actuar; especialmente dirigir y actuar, porque estar en el escenario impide observar desde afuera. Tuvimos que implementar recursos como grabar funciones o hacer que una de nosotras realizara la escena completa para que la otra pudiera observarla", comentó María.

La historia que se despliega en el escenario está íntimamente conectada con la vida real de las hermanas. Aunque nacieron en Rosario y residen en Buenos Aires desde hace años, su infancia y juventud estuvieron marcadas por los viajes a Esquina, Corrientes, donde su padre se mudó tras la separación. "Pasamos todos nuestros veranos y vacaciones de invierno allí. Disfrutábamos de la libertad de un pueblo pequeño junto al río, algo que no se vive en las grandes ciudades. Nuestro padre falleció en 2010, pero seguimos visitando cada verano, ya que tenemos amigos que son como familia", relató Paula Marull, quien subrayó que la representación del lugar —incluyendo tradiciones como la Fiesta Nacional del Pacú— proviene de un afecto genuino: "No es una mirada crítica, porque de algún modo nos sentimos esquinenses".

Al momento de escribir, las hermanas se cuestionaron si una narrativa tan personal podría resonar con el público. "Lo que parece tan personal se vuelve universal cuando se cuenta con sinceridad. Todos tenemos un vínculo con nuestros padres y experimentamos el paso del tiempo. La obra conecta con la gente porque parte de algo muy íntimo", reflexionó María.

La reflexión que resuena en la sala: "Quedate donde el tiempo dure más"

A lo largo de la obra, Amelia transita desde el deseo de resolver un trámite en menos de 24 horas, sin involucrarse emocionalmente con el pueblo, hasta la necesidad de desconectarse del celular para finalmente conectar con su pasado.

Esta parte de la obra se resume en la frase "Quedate donde el tiempo te dure más": una filosofía de vida que resulta difícil de alcanzar, pero que siempre debe ser buscada.

Al ser consultadas sobre cuánto de esa filosofía aplican en sus propias vidas, ambas fueron sinceras: "Me gustaría decir que desde que escribí la obra vivo transformada y el tiempo me dura más, pero lamentablemente no es así. Es complicado salir de este ritmo", confesó Paula.

"Vivimos en un tiempo donde todo parece igual de importante. Si el día se reduce a marcar tareas y responder mensajes, se pasa sin crear recuerdos. Para mí, es una lucha diaria encontrar momentos en la naturaleza, en el teatro, leyendo un libro o conversando con una amiga", agregó.

En la misma línea, María admitió que la lucha contra la rutina es constante: "Es complicado bajarse del ritmo frenético y del teléfono, que nos atrapa con su simultaneidad. Me gustaría ser más sabia en la práctica, pero lo intento. Antes decía 'no puedo' a todo, y ahora trato de decir 'sí, puedo' a cosas que parecen triviales —como tomar un café con una amiga o estar presente con mis hijas—, porque ahí es donde realmente se encuentra el tiempo valioso".

Mientras se encuentran en las últimas funciones de la temporada de Lo que el río hace en el Teatro Astros y continúan con otros proyectos —incluyendo el clásico La Pilarcita, que lleva doce años en cartel y tendrá estreno en México en febrero, además de la participación de María en la serie Coppola: el representante—, las hermanas Marull logran detener el tiempo durante dos horas llenas de risas, reflexiones y la búsqueda del valor del presente.