Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra cubierto por nubes densas, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°. La humedad es del 82%, lo que genera una atmósfera bastante cargada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, contribuyendo a un clima fresco.

El clima hoy lunes 23 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 30°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad alta y el viento ligero desde el norte harán que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. La visibilidad se mantendrá en 10000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día despejado en la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el martes 24 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El miércoles 25 de noviembre, la temperatura mínima descenderá a 16° y la máxima a 18°, también con lluvias moderadas. El jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras nuevamente.