Este lunes 23 de noviembre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un cielo cubierto de nubes, lo que podría generar una sensación de frescura en la mañana. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica similar de 21°. La humedad se encuentra en un 69%, lo que contribuye a un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente desde el norte a 0.45 m/s.

En cuanto a las temperaturas para el día, se espera una mínima de 17° y una máxima que podría alcanzar los 31°. A lo largo de la jornada, el clima se mantendrá mayormente nublado, aunque no se prevén lluvias significativas. La presión atmosférica se sitúa en 1009 hPa, lo que indica condiciones estables.

El pronóstico extendido para los próximos días muestra un panorama variado. Para el martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con pronóstico de lluvias moderadas. El miércoles 25, las temperaturas oscilarán entre 17° y 32°, con nubes dispersas. El jueves 26, se espera un cielo despejado con temperaturas que irán de 17° a 34°. Finalmente, el viernes 27, el clima se mantendrá despejado, con mínimas de 16° y máximas de 34°.

En resumen, el clima en Santa Fe para este lunes se presenta mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias a la vista. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y húmedo, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de cambios en el clima en los próximos días.