FOTO: Talerico pidió el juicio político de Borinsky y Barroetaveña por la causa de la mansión de Pilar.

La abogada María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y referente de la ONG Será Justicia, denunció la existencia de una presunta maniobra político-judicial destinada a garantizar la impunidad de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y explicó los motivos por los que solicitó el juicio político de dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.

En diálogo con Cadena 3, Talerico cuestionó las actuaciones de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes habían dispuesto que la investigación por la denominada "mansión de Pilar" quedara en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay.

La presentación se produjo después de que la Corte Suprema revocara esa decisión y determinara que el expediente debía continuar en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la responsabilidad del juez Daniel Rafecas.

"Lo que tenemos acá es una organización político-judicial que se organizó para que estos señores sean impunes", sostuvo Talerico, al referirse a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

La exfuncionaria explicó que sigue desde hace tiempo la investigación por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta vinculada a la entidad futbolística. Según su interpretación, la adquisición de la propiedad en Pilar forma parte de un entramado económico mucho más amplio.

"El terreno es una compra más dentro de todo el movimiento de dinero", afirmó. En ese sentido, mencionó sociedades constituidas en el exterior, modificaciones de domicilios y presuntas irregularidades administrativas como elementos que forman parte de las maniobras investigadas.

Talerico calificó como una "calesita judicial" los sucesivos cambios de competencia que atravesó el expediente y sostuvo que la investigación debía permanecer en Buenos Aires, donde funcionaba la sede administrativa histórica de la AFA, sobre la calle Viamonte.

Según explicó, el juzgado de Campana intentó concentrar distintas investigaciones vinculadas a las presuntas irregularidades de la entidad, aunque la propiedad de Pilar representaría solamente una parte de los hechos denunciados.

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La abogada destacó que Borinsky y Barroetaveña avalaron el traslado de la causa a Campana, pese a los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.

Sobre Borinsky, señaló que modificó su criterio respecto de decisiones anteriores dentro del mismo expediente.

En cuanto a Barroetaveña, recordó que había integrado y presidido el Tribunal de Ética y Disciplina de la AFA, pero no se apartó de la investigación.

"Otro juez dijo que había estado en el Tribunal de Ética y que, por eso, se excusaba", indicó en referencia al camarista Daniel Petrone.

Talerico consideró especialmente grave que esas actuaciones provinieran de un tribunal superior, cuya función es revisar las decisiones de magistrados de instancias inferiores.

La referente de Será Justicia destacó las intervenciones del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, y del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal.

Según sostuvo, sus planteos resultaron fundamentales para que la Corte Suprema revisara la decisión que había enviado la investigación a Campana.

"Si el doctor Casal no hubiera hecho el dictamen que hizo, la Corte no hubiera tenido el pie que le dio ese procurador para fallar como lo hizo", expresó.

La Corte consideró que la decisión de Casación constituyó una "prístina y grosera violación a las reglas de la competencia" y afectó la garantía constitucional del juez natural.

Talerico explicó que ese principio impide que las partes de una investigación puedan elegir al magistrado que consideran más conveniente para sus intereses.

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Durante la entrevista, la exfuncionaria también cuestionó al Gobierno nacional y, particularmente, al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por su intervención en la política judicial.

Talerico sostuvo que, a su entender, existe una convergencia de intereses entre sectores políticos, judiciales y dirigentes del fútbol argentino.

Además, expresó preocupación por la influencia que atribuye al oficialismo dentro del Consejo de la Magistratura, donde Santiago Viola representa al Poder Ejecutivo.

La abogada también cuestionó las aspiraciones de Borinsky de integrar la Corte Suprema y advirtió sobre el interés del Gobierno en la futura conducción de la Procuración General de la Nación.

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue el futuro del juez Daniel Rafecas, a quien la Corte Suprema le asignó la investigación.

Talerico recordó que el Gobierno impulsó su postulación para integrar la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un cargo diferente del que ocupa actualmente.

En ese contexto, cuestionó que desde el Ministerio de Justicia se busque acelerar el tratamiento de su pliego en el Senado.

"No sé qué va a hacer Rafecas", reconoció, y planteó sus dudas sobre el futuro de la investigación ante la posibilidad de que el magistrado sea promovido y otro juez deba hacerse cargo del expediente.

También mencionó que el proceso podría extenderse hasta marzo y advirtió sobre la proximidad de la feria judicial.

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Hacia el final de la entrevista, Talerico manifestó su preocupación por la situación institucional y cuestionó que estas circunstancias se produzcan durante una gestión que había prometido cambios en el funcionamiento del Estado.

"Para mí, el eslabón que le falta a toda la delincuencia política en la Argentina es hacerse de la Justicia", afirmó.

La exvicepresidenta de la UIF recordó las movilizaciones contra los intentos del kirchnerismo de modificar el funcionamiento de la Justicia y lamentó lo que considera una escasa reacción de la ciudadanía frente a los acontecimientos actuales. "La tormenta que se está armando es perfecta", insistió.

Finalmente, reconoció que el escenario judicial la afecta personalmente por los años que lleva trabajando desde organizaciones civiles para evitar situaciones de esa naturaleza. "Estoy afectada por esto, porque son muchos años para que esto no pase y está pasando", concluyó.

Informe de Guillermo López.