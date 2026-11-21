El festival República Folklore abrió sus puertas este sábado en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, con una propuesta que reúne música popular argentina, actividades tradicionales y gastronomía. El encuentro cuenta con la cobertura especial de Cadena 3.

El predio dispone de dos grandes escenarios principales conectados entre sí, una disposición que permite agilizar los cambios entre artistas y mantener la continuidad de los espectáculos. También hay espacios destinados a músicos alternativos y sectores específicos para las figuras centrales de la programación.

Además de los recitales, el público puede participar de distintas actividades vinculadas con las tradiciones populares, como juegos de taba, truco, campeonatos de danza y una cabra mecánica que simula la experiencia de una jineteada.

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• Cuánto cuesta comer y beber en República Folklore

Durante una recorrida por el patio gastronómico, Cadena 3 relevó los precios de algunos alimentos y bebidas disponibles para los asistentes.

Entre las opciones, las gaseosas y el agua cuestan $8.000, mientras que una hamburguesa con cheddar se vende a $17.000.

Las papas fritas chicas tienen un valor de $14.000 y el balde de papas con toppings alcanza los $24.000. Por su parte, el choripán cuesta $17.000.

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• El Chaqueño Palavecino, entre las principales figuras

La programación contempla presentaciones de artistas consagrados y nuevas figuras del folclore, además de espectáculos alternativos distribuidos en diferentes sectores del Parque de la Ciudad.

Uno de los números más esperados es el de Chaqueño Palavecino, cuya actuación está anunciada para las 22. El cierre del festival está previsto para las 0.45.

El cantante expresó su entusiasmo por formar parte del encuentro y destacó la importancia de acompañar iniciativas que contribuyan a dar mayor visibilidad a la música folclórica argentina.

Cadena 3 acompañará el desarrollo de República Folklore con móviles, cámaras y transmisiones en vivo desde el predio porteño.

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Informe de Alejandro Bustos y Matías Arrieta.