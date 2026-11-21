Música, tradición y gastronomía: todo lo que ofrece República Folklore en Buenos Aires
El festival comenzó en el Parque de la Ciudad con recitales, juegos populares y campeonatos de danza. El Chaqueño Palavecino es una de las figuras destacadas y su presentación está anunciada para las 22.
21/11/2026 | 13:27Redacción Cadena 3
FOTO: República Folklore: un festival para la música popular
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Audio. República Folklore abrió sus puertas en Buenos Aires: una apuesta histórica por la música argentin
Una mañana para todos
El festival República Folklore abrió sus puertas este sábado en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, con una propuesta que reúne música popular argentina, actividades tradicionales y gastronomía. El encuentro cuenta con la cobertura especial de Cadena 3.
El predio dispone de dos grandes escenarios principales conectados entre sí, una disposición que permite agilizar los cambios entre artistas y mantener la continuidad de los espectáculos. También hay espacios destinados a músicos alternativos y sectores específicos para las figuras centrales de la programación.
Además de los recitales, el público puede participar de distintas actividades vinculadas con las tradiciones populares, como juegos de taba, truco, campeonatos de danza y una cabra mecánica que simula la experiencia de una jineteada.
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En diálogo con Cadena 3 desde la Avenida de Mayo, en Buenos Aires, el artista habló sobre su participación en el festival, valoró el crecimiento del folclore y pidió mayor espacio para los nuevos talentos.
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• Cuánto cuesta comer y beber en República Folklore
Durante una recorrida por el patio gastronómico, Cadena 3 relevó los precios de algunos alimentos y bebidas disponibles para los asistentes.
Entre las opciones, las gaseosas y el agua cuestan $8.000, mientras que una hamburguesa con cheddar se vende a $17.000.
Las papas fritas chicas tienen un valor de $14.000 y el balde de papas con toppings alcanza los $24.000. Por su parte, el choripán cuesta $17.000.
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Su primera edición será este sábado y domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Con cuatro escenarios, más de 50 artistas y 12 horas diarias de música, el encuentro espera convocar a unas 70.000 personas.
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• El Chaqueño Palavecino, entre las principales figuras
La programación contempla presentaciones de artistas consagrados y nuevas figuras del folclore, además de espectáculos alternativos distribuidos en diferentes sectores del Parque de la Ciudad.
Uno de los números más esperados es el de Chaqueño Palavecino, cuya actuación está anunciada para las 22. El cierre del festival está previsto para las 0.45.
El cantante expresó su entusiasmo por formar parte del encuentro y destacó la importancia de acompañar iniciativas que contribuyan a dar mayor visibilidad a la música folclórica argentina.
Cadena 3 acompañará el desarrollo de República Folklore con móviles, cámaras y transmisiones en vivo desde el predio porteño.
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Festival. Así se vivirá República Folklore: tres escenarios, pista de baile y patio regional
El festival se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad.
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Informe de Alejandro Bustos y Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Qué es República Folklore? Es un festival dedicado a la música popular argentina que se realiza en el Parque de la Ciudad, Buenos Aires.
¿Quiénes son algunos de los artistas destacados? Entre los artistas esperados se encuentra el Chaqueño Palavecino, quien se presentará a las 22.
¿Cuándo se lleva a cabo el festival? República Folklore comenzó a recibir al público en una jornada especial, sin una fecha específica mencionada en el texto.
¿Dónde se realiza el evento? El festival se lleva a cabo en el Parque de la Ciudad, ubicado en Buenos Aires.
¿Por qué es importante este festival? Representa una apuesta importante para visibilizar la música de raíz argentina y reunir a diversas expresiones culturales en un mismo espacio.