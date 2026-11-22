Rosario Central avanzó a cuartos de final tras vencer a Gimnasia de Mendoza por 3-1
El 'Canalla' logró una victoria clave como local en el Torneo Clausura 2026, asegurando su lugar en la siguiente fase.
FOTO: Jaminton Campaz festeja el primer gol de la tarde.
Rosario Central mostró un rendimiento destacado en el primer tiempo y se quedó con una victoria de 3-1 frente a Gimnasia de Mendoza, asegurando su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, donde el equipo local abrió el marcador gracias a un gol de Jaminton Campaz a los 6 minutos. Dos minutos después, Enzo Copetti amplió la ventaja, y el tercer tanto llegó por un autogol de Lautaro Carrera a los 40 minutos del primer tiempo. En la segunda etapa, Facundo Lencioni logró descontar para la visita en tiempo de descuento.
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EL BICHO ESTÁ IMPARABLE: gran jugada entre Campaz y Pizarro, centro atrás y gol en contra de Carrera para el 3-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.
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Con esta victoria, el conjunto dirigido por Jorge Almirón se asegura un lugar en la siguiente fase del torneo, donde se medirá nuevamente como local ante Barracas Central. La fecha y hora del encuentro aún no han sido confirmadas.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Rosario Central ganó el encuentro contra Gimnasia de Mendoza.
¿Cuál fue el resultado final?
El partido finalizó 3-1 a favor de Rosario Central.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 22 de noviembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se realizó en el estadio Gigante de Arroyito.
¿A quién se enfrentará Rosario Central en cuartos de final?
Rosario Central se enfrentará a Barracas Central en la próxima fase.
[Fuente: Noticias Argentinas]