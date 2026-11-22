Rosario Central mostró un rendimiento destacado en el primer tiempo y se quedó con una victoria de 3-1 frente a Gimnasia de Mendoza, asegurando su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, donde el equipo local abrió el marcador gracias a un gol de Jaminton Campaz a los 6 minutos. Dos minutos después, Enzo Copetti amplió la ventaja, y el tercer tanto llegó por un autogol de Lautaro Carrera a los 40 minutos del primer tiempo. En la segunda etapa, Facundo Lencioni logró descontar para la visita en tiempo de descuento.

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EL BICHO ESTÁ IMPARABLE: gran jugada entre Campaz y Pizarro, centro atrás y gol en contra de Carrera para el 3-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/2CqqKtMMpq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

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Con esta victoria, el conjunto dirigido por Jorge Almirón se asegura un lugar en la siguiente fase del torneo, donde se medirá nuevamente como local ante Barracas Central. La fecha y hora del encuentro aún no han sido confirmadas.