Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se encuentra con un cielo despejado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 21°. La humedad es del 56% y la visibilidad alcanza los 10000 m. El viento es prácticamente inexistente, con una velocidad de 0 m/s desde el norte. La presión atmosférica se sitúa en 1009 hPa.

El clima hoy lunes 23 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. Las condiciones meteorológicas serán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en 56%, y no se anticipan lluvias. La visibilidad será óptima, y el viento seguirá siendo leve, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el martes 24 de noviembre, mínima de 18° y máxima de 27° con lluvias ligeras; el miércoles 25 de noviembre, mínima de 16° y máxima de 24° con cielo despejado; el jueves 26 de noviembre, mínima de 19° y máxima de 26° con cielo despejado; el viernes 27 de noviembre, mínima de 20° y máxima de 27° con nubes cubiertas; y el sábado 28 de noviembre, mínima de 20° y máxima de 28° con cielo despejado.