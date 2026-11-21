FOTO: Flor de la V sobre las víctimas de violencia trans: "Nuestra historia está llena de ausencias"

La actriz y conductora Flor de la V utilizó sus redes sociales para rendir homenaje a las personas trans que sufrieron violencia y discriminación, demandando condiciones que les permitan vivir, envejecer, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida con los mismos derechos que el resto de la población.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, en el marco del Día Internacional de la Memoria Trans, la artista recordó a aquellas compañeras que fueron asesinadas, fallecieron jóvenes o no tuvieron la oportunidad de acceder a una vida digna.

"Nuestra historia está llena de ausencias. De nombres que merecen ser recordados y de vidas que podrían haber sido distintas", expresó Flor de la V, quien también hizo hincapié en quienes resistieron en épocas donde la visibilidad significaba exponerse a la persecución, el desprecio y las agresiones.

En este contexto, planteó que el recuerdo de las víctimas no debería limitarse a sus muertes y exigió que las personas trans tengan la posibilidad de llevar adelante sus vidas sin ser excluidas de derechos fundamentales.

"No quiero que nos recuerden solamente por nuestras muertes. Quiero que podamos vivir, envejecer, enamorarnos, trabajar y tener los mismos derechos que cualquier otra persona," afirmó.

La conductora también subrayó que tras cada persona fallecida hay una historia y proyectos que quedaron truncos, y concluyó: "La memoria también es una forma de exigir justicia".

Este mensaje surge en un contexto alarmante, marcado por episodios de violencia contra la comunidad trans. A inicios de noviembre, un grupo de trabajadoras sexuales trans fue atacado por jóvenes en los bosques de Palermo, un hecho que fue documentado en videos que circularon en redes sociales.

La presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid, calificó el ataque como "una cacería" y denunció que las víctimas fueron perseguidas y golpeadas con diversos objetos. También mencionó que varias mujeres resultaron heridas y que este episodio tuvo un impacto psicológico en quienes debieron ocultarse para evitar los ataques.