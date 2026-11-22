FOTO: República Folklore: un festival para la música popular

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La segunda jornada de República Folklore 2026 se desarrolla este domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad (Av. Coronel Roca 4113, CABA).

El encuentro folclórico reúne shows en cuatro escenarios simultáneos y ofrece transmisión en vivo de los principales escenarios.

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Escenario Macro

12:15 – DJ Rama Cuti

14:30 – Sele Vera

15:30 – OrellanaLucca

17:00 – Los Manseros Santiagueños

18:45 – Sergio Galleguillo

20:45 – Jorge Rojas

22:45 – Los Nocheros

Escenario Personal

14:00 – Nicolás Membriani

15:00 – Paquito Ocaño

16:15 – Peteco Carabajal con Riendas Libres

17:45 – Ahyre

20:00 – Carafea

21:45 – Lázaro Caballero

23:45 – Soledad (30 Años - Parte 2, hasta la 01:15)

Escenario Pampa

14:45 – Diableros Jujeños

15:45 – Juanjo Abregú

16:30 – Wara Calpanchay

17:30 – Campedrinos

18:45 – Gauchos of the Pampa

19:30 – Teresa Parodi

20:45 – Dúo Coplanacu

22:00 – Maggie Cullen

23:15 – El Indio Lucio Rojas

Escenario La Pulpeña

14:00 – Payadores Gaboto-Tokar y Mariana Carrizo

14:30 – Payadores Gaboto-Tokar

15:00 a 20:15 – Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco

20:15 – La Bruja Salguero

21:30 – Los Berbel

22:45 – Dos Más Uno

00:00 – Malena Garnica

Datos útiles

Las entradas para la jornada del domingo se consiguen a través de AllAccess a $100.000 más cargo de servicio.

Para llegar se puede utilizar el Tren Belgrano Sur (estación Presidente Illia) o las líneas de colectivo 28, 47, 91, 114, 117, 145 y 150 sobre Av. Coronel Roca.