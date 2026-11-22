República Folklore vibra en su segunda jornada con una grilla de peso
El festival comenzó en el Parque de la Ciudad con recitales, juegos populares y campeonatos de danza.
22/11/2026 | 15:58Redacción Cadena 3
FOTO: República Folklore: un festival para la música popular
La segunda jornada de República Folklore 2026 se desarrolla este domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad (Av. Coronel Roca 4113, CABA).
El encuentro folclórico reúne shows en cuatro escenarios simultáneos y ofrece transmisión en vivo de los principales escenarios.
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En diálogo con Cadena 3, Soledad celebró la realización del gran evento folklórico en Parque de la Ciudad, y se candidateó como presidenta del festival que celebra la identidad argentina.
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Escenario Macro
12:15 – DJ Rama Cuti
14:30 – Sele Vera
15:30 – OrellanaLucca
17:00 – Los Manseros Santiagueños
18:45 – Sergio Galleguillo
20:45 – Jorge Rojas
22:45 – Los Nocheros
Escenario Personal
14:00 – Nicolás Membriani
15:00 – Paquito Ocaño
16:15 – Peteco Carabajal con Riendas Libres
17:45 – Ahyre
20:00 – Carafea
21:45 – Lázaro Caballero
23:45 – Soledad (30 Años - Parte 2, hasta la 01:15)
Escenario Pampa
14:45 – Diableros Jujeños
15:45 – Juanjo Abregú
16:30 – Wara Calpanchay
17:30 – Campedrinos
18:45 – Gauchos of the Pampa
19:30 – Teresa Parodi
20:45 – Dúo Coplanacu
22:00 – Maggie Cullen
23:15 – El Indio Lucio Rojas
Escenario La Pulpeña
14:00 – Payadores Gaboto-Tokar y Mariana Carrizo
14:30 – Payadores Gaboto-Tokar
15:00 a 20:15 – Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco
20:15 – La Bruja Salguero
21:30 – Los Berbel
22:45 – Dos Más Uno
00:00 – Malena Garnica
Datos útiles
Las entradas para la jornada del domingo se consiguen a través de AllAccess a $100.000 más cargo de servicio.
Para llegar se puede utilizar el Tren Belgrano Sur (estación Presidente Illia) o las líneas de colectivo 28, 47, 91, 114, 117, 145 y 150 sobre Av. Coronel Roca.
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo? La segunda jornada de República Folklore 2026.
¿Quiénes se presentan en el evento? Artistas como Sergio Galleguillo, Los Nocheros y Soledad.
¿Cuándo se realiza el evento? Este domingo 22 de noviembre.
¿Dónde se lleva a cabo? En el Parque de la Ciudad, Av. Coronel Roca 4113, CABA.
¿Cómo se pueden obtener las entradas? A través de AllAccess a $100.000 más cargo de servicio.
¿Por qué asistir al evento? Por la variedad de shows folclóricos en cuatro escenarios simultáneos.