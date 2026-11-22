Marta Fort y Pablo Migliore fueron protagonistas de un momento que generó controversia durante una salida nocturna. La hija de Ricardo Fort, que participa en el reality MasterChef Celebrity, asistió junto a sus compañeros a la presentación de Hernán Coronel, líder de la banda Mala Fama, en el boliche Tropitango.

En un video que circuló en las redes sociales, se observó a Fort y Migliore disfrutando de la velada en un área VIP. Sin embargo, un gesto del exfutbolista captó la atención de los usuarios.

En la grabación, se lo vio haciendo un movimiento que parecía indicar que iba a quitarse la alianza y arrojarla a la tribuna. Este acto provocó una variedad de reacciones en las plataformas digitales.

/Inicio Código Embebido/

Migliore abrazando a Martita Fort en el Tropi ,hablan en complicidad y el hace gesto de que se saca la alianza y la tira. https://t.co/Gy2bUuGSR0 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 22, 2026

/Fin Código Embebido/

Mientras algunos usuarios criticaron la actitud de Migliore, otros interpretaron el gesto como una broma. Comentarios como “Si yo fuese la mujer, no puede volver...” y “Lo hace para el público que estaba ahí” se hicieron eco entre los internautas.

También hubo quienes se manifestaron con humor, sugiriendo que Migliore debería pedir prestado si salía con Fort, conocida por su estilo de vida costoso.

La salida nocturna no fue solo un encuentro entre Fort y Migliore, ya que otros concursantes de MasterChef Celebrity, como Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa, Hernán Coronel y Mike Amigorena, también estuvieron presentes.

En cuanto a la vida personal de Marta Fort, la mediática había compartido recientemente la ruptura con su novio Juan Manuel Ramírez. En una entrevista, expresó su descontento con la relación, afirmando que no le brindaba el espacio que necesitaba. “¿Por qué voy a duelar a alguien que tampoco me daba ese espacio? No le gustaba la llamada, no le gustaba mi trabajo... No le dio la talla”, declaró. Fort también mencionó que había recibido reclamos sobre su trabajo, a pesar de no haber sido infiel.

Juan Manuel Ramírez, por su parte, ofreció su perspectiva sobre el final de la relación, indicando que se trató de una “sumatoria de cosas”. En una aparición en el programa Intrusos, Ramírez comentó que su inseguridad se debía a la diferencia en sus estilos de vida, ya que Fort disfrutaba de salidas a restaurantes costosos que oscilaban entre 500 y 1000 dólares por comida.