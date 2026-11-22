Buenos Aires, 22 noviembre (NA) – Un grupo de hinchas de Boca celebró la consagración del "Xeneize" como campeón de la Copa Sudamericana 2026 al acercarse al Teatro Metropolitan, donde se encontraba el reconocido actor Guillermo Francella, un conocido aficionado de Racing.

El suceso tuvo lugar en las puertas del teatro, donde el artista protagoniza la obra "Desde el Jardín". Este momento fue registrado por varios asistentes, quienes rápidamente lo compartieron en redes sociales.

En el video se puede ver a varios hinchas de Boca que se reunieron en la madrugada del domingo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar el triunfo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla.

Los fanáticos esperaron a que terminara la función de Francella, quien interpreta a Chance Gardiner en la adaptación teatral de la novela de Jerzy Kosinski. Al salir, el actor fue recibido por los simpatizantes, que llevaban camisetas, banderas y pilusos con los colores del club.

Una de las primeras canciones que le dedicaron a Guillermo fue "¡Racing botón!", en clara alusión a su fanatismo por el club de Avellaneda. En medio de las bromas, se escuchó un "Guillermo es de Boca", lo que generó risas entre los presentes.