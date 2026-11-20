Por Sergio Berensztein

Creo que la Argentina está frente a una oportunidad económica extraordinaria, pero también ante una responsabilidad que no puede eludir. Desde Mendoza, en esta cumbre que reúne a empresarios, dirigentes y protagonistas del llamado círculo rojo, observo cómo empieza a tomar forma un nuevo perfil productivo para el país. La energía, la minería y el campo pueden convertirse en los grandes motores de una economía exportadora capaz de transformar nuestra estructura económica.

Los números permiten entender la dimensión de este fenómeno. La Argentina podría cerrar el año con un superávit comercial cercano a los 25.000 millones de dólares, un registro extraordinario, impulsado por las exportaciones agropecuarias, energéticas y mineras. También hay que considerar el aporte de la economía del conocimiento, que exporta alrededor de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, detrás de esos resultados positivos aparece un contraste: mientras la energía y la minería crecen a tasas superiores al 10 por ciento, el consumo masivo sigue muy golpeado y condiciona el crecimiento general de la economía.

Cuando hablo de minería, quiero detenerme en su diversidad. No se trata solamente del litio, el oro, la plata o el cobre, que concentran buena parte de la atención pública y de los inversores. También tenemos potasio, un insumo fundamental para la producción de fertilizantes y para países como Brasil; hierro, que sigue siendo estratégico para la industria; y uranio, indispensable para el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. Esta variedad de recursos demuestra que el potencial argentino es mucho más amplio de lo que habitualmente imaginamos.

Entre todos esos proyectos, el cobre y el litio ocupan hoy un lugar central por su importancia en la transición energética y en la fabricación de baterías. Mendoza tiene un enorme potencial cuprífero, mientras que San Juan concentra uno de los proyectos más importantes del país: José María, impulsado por la asociación de una compañía australiana y otra chilena con amplia experiencia en la actividad. Las estimaciones hablan de una vida útil de alrededor de 70 años. Es decir, estamos hablando de inversiones que pueden atravesar generaciones y modificar profundamente la economía de una provincia.

Me interesa subrayar precisamente esa dimensión de largo plazo. Cuando aparece un proyecto de semejante magnitud, no solamente se genera empleo y actividad durante su explotación. También se abren posibilidades de nuevas exploraciones, descubrimientos y desarrollos complementarios. La minería puede convertirse en una fuente sostenida de divisas, inversiones y trabajo calificado. Pero para que eso ocurra necesitamos estabilidad, previsibilidad y una visión estratégica que trascienda los ciclos electorales.

Ahora bien, hay una condición que considero indispensable: la sustentabilidad. En una investigación que preparé para esta cumbre, encontré que alrededor del 70 por ciento de los argentinos está de acuerdo con que la minería se desarrolle y se consolide como una actividad fundamental para el país. Existe, por supuesto, un sector cercano al 30 por ciento que manifiesta resistencias. Pero el dato más importante es que el apoyo social está condicionado por una exigencia muy concreta: que se cumplan las normas ambientales, especialmente las vinculadas con el cuidado del agua.

Y esa exigencia no puede ser considerada un obstáculo ni una formalidad administrativa. En Mendoza, en San Juan y en buena parte de la Patagonia, el agua es un recurso esencial para la vida, la producción y el equilibrio de las comunidades. Por eso, las empresas mineras tienen que demostrar con hechos que pueden desarrollar sus proyectos sin poner en riesgo el ambiente. No alcanza con anunciar inversiones multimillonarias ni con prometer puestos de trabajo. La legitimidad social de esta actividad depende también de su capacidad para proteger los recursos naturales.

Pero quiero incorporar otra dimensión que suele quedar relegada en las discusiones sobre el desarrollo: la planificación de las comunidades que reciben las inversiones. Cuando una explotación minera comienza a funcionar, llega personal, aumenta la demanda de servicios y crece la necesidad de viviendas. En pueblos pequeños, donde prácticamente no hay oferta inmobiliaria disponible, ese movimiento puede provocar aumentos desproporcionados en los alquileres y en el precio de los terrenos. El progreso, si no se organiza, también puede generar problemas sociales muy concretos.

Lo vemos actualmente en Vaca Muerta. Hay localidades y barrios de Neuquén donde el valor de la tierra alcanzó niveles extraordinarios, incluso superiores a los de zonas muy cotizadas de Buenos Aires. No podemos esperar a que ocurra lo mismo en cada provincia minera para empezar a buscar soluciones. Las empresas deben anticiparse, invertir en infraestructura, colaborar en la construcción de viviendas y preparar a las comunidades para los cambios que inevitablemente traerá la actividad. El Estado tiene una responsabilidad fundamental, pero la experiencia argentina demuestra que muchas veces llega tarde o directamente no llega.

Por eso, mi conclusión es que la responsabilidad del desarrollo minero no puede quedar limitada a la extracción de recursos y a la rentabilidad de las inversiones. Las grandes empresas tienen que asumir un compromiso efectivo con el cuidado ambiental y con las comunidades donde operan. La Argentina tiene una oportunidad histórica para convertirse en una potencia exportadora de energía y minerales, pero el éxito no se medirá solamente en dólares, toneladas o proyectos anunciados. También se medirá en la calidad de vida de la gente, en la protección del agua y en la capacidad de construir un desarrollo que sea económicamente rentable, socialmente aceptado y ambientalmente sustentable.