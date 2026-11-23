Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 19°. La humedad es del 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 6000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste-noroeste. La presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa.

El clima hoy lunes 23 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de calor más intensa, aunque no se prevén lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. Para mañana, martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, la temperatura mínima será de 19° y la máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 26 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 34°, con cielo despejado.