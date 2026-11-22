FOTO: Investigan la muerte de una anciana en Cipolletti: dos hombres detenidos, entre ellos su nieto

Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- Una mujer de 92 años fue hallada muerta en su departamento del complejo de las 432 Viviendas de Cipolletti, Río Negro, lo que ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de un fallecimiento violento.

La víctima ha sido identificada como Florencia Ferreyra. Tras el descubrimiento del cuerpo, dos hombres fueron detenidos, uno de ellos su nieto, quien vivía con ella, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El cuerpo fue encontrado el sábado al mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Arenales al 400. El personal de salud que llegó al lugar constató que la mujer no presentaba signos vitales y los investigadores notaron hematomas en diversas partes del cuerpo, lo que llevó a descartar, en principio, una muerte natural. El comisario inspector Javier Elicier Yáñez, jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, confirmó que se activó de manera preventiva el protocolo por femicidio.

La autopsia se realizará este domingo y se considera crucial para establecer si las lesiones fueron determinantes en el deceso. Asimismo, para este lunes se ha programado una audiencia de formulación de cargos contra uno de los dos hombres detenidos.

La causa está bajo la supervisión de los fiscales Santiago Márquez Gauna, Eugenia Vallejos y Yesica Montenegro, quienes cuentan con la colaboración de diversas áreas de investigación y Criminalística.

Entre los testimonios recogidos, un vecino reveló que dos hombres le solicitaron un destornillador alrededor del mediodía para forzar la puerta del departamento, ya que Ferreyra no respondía a los llamados.

El hijo de la víctima, Edgardo Ferreyra, declaró que regresó a Cipolletti desde Bariloche al enterarse de la noticia. "La encontraron al lado de la cama fallecida. Hipótesis hay varias", indicó en diálogo con LM Cipolletti. Los investigadores mantienen abiertas diversas líneas de investigación, incluida la posibilidad de un robo.

El caso ha causado gran conmoción en el barrio, donde Ferreyra era considerada una de las primeras habitantes del complejo. En diciembre de 2024, este mismo sector fue escenario del asesinato de Lidia Tapia, de 87 años, y su hija Stella Maris Natalini, de 62. Por ese doble crimen, un vecino fue condenado a prisión perpetua.