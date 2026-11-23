Las estrellas más grandes del universo suelen terminar sus vidas en explosiones espectaculares conocidas como supernovas, que lanzan enormes cantidades de material al espacio. Sin embargo, investigaciones recientes lideradas por el California Institute of Technology (Caltech) sugirieron que algunas de estas estrellas masivas podrían colapsar silenciosamente en agujeros negros sin jamás producir estas explosiones. Este hallazgo plantea nuevas preguntas sobre la formación de agujeros negros en el cosmos.

El equipo de investigación utilizó observaciones de ondas gravitacionales del LIGO, Virgo y KAGRA, y descubrió patrones que indican que una población distinta de agujeros negros podría haberse formado a partir de estrellas que nunca experimentaron una supernova. Aunque los hallazgos no confirman directamente la existencia de estas supernovas fallidas, coinciden con las predicciones teóricas sobre cómo deberían distribuirse estos agujeros negros.

Este trabajo se basa en una década de astronomía de ondas gravitacionales. El LIGO, financiado por la National Science Foundation (NSF), ha realizado detecciones históricas desde 2015, cuando se registró por primera vez ondas gravitacionales generadas por la colisión de dos agujeros negros. Desde entonces, el LIGO se ha asociado con el observatorio Virgo en Italia y el detector KAGRA en Japón, sumando más de 300 colisiones de agujeros negros registradas.

Una población oculta de agujeros negros

La investigadora Katerina Chatziioannou, profesora de física en Caltech y miembro del equipo LIGO, afirmó: "La mayoría de los agujeros negros en fusión en el universo tienen aproximadamente 10 veces la masa de nuestro Sol. Nuestros datos sugieren que este grupo de agujeros negros podría tener un origen común; podrían ser una subpoblación distinta que no llegó a explotar en una supernova".

El estudio, publicado en la revista Physical Review D, fue liderado por Isaac Legred, quien realizó el trabajo mientras estaba en Caltech y ahora es investigador postdoctoral en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Otro colaborador fue Jacob Golomb, exmiembro del grupo de investigación de Chatziioannou, que ahora trabaja en Asari AI.

A pesar de las décadas de estudio, los astrónomos aún no han confirmado un caso específico de una supernova fallida. Sin embargo, la teoría tiene un sólido fundamento científico. Se ha propuesto que muchos de los agujeros negros en fusión, que pesan aproximadamente 10 veces más que el Sol, podrían originarse de estrellas que colapsaron sin explotar. En estas fusiones, el agujero negro más pesado o ambos podrían haberse formado a través de este proceso.

Un vacío misterioso en las masas de agujeros negros

Para investigar, los científicos examinaron las masas de agujeros negros involucrados en 257 fusiones detectadas por la red LIGO, Virgo y KAGRA en la última década. Emergió un patrón notable: los agujeros negros de aproximadamente 10 masas solares eran excepcionalmente comunes, apareciendo en cerca de tres cuartas partes de la muestra de fusiones. Sin embargo, los investigadores identificaron una notable escasez de agujeros negros con masas entre 12 y 16 masas solares, lo que plantea nuevas preguntas sobre qué determina el tamaño de los agujeros negros al formarse.

Legred comentó: "Vemos agujeros negros de 10 masas solares fusionándose todo el tiempo, pero ¿por qué son tan raros los agujeros negros de 14 masas solares? El vacío que observamos en la distribución de masas indica que podría haber una combinación especial de física interna que influye en la formación de la abundancia de agujeros negros de 10 masas solares".

Los investigadores también examinaron la rapidez con que rotan los agujeros negros, ya que sus tasas de rotación pueden preservar pistas sobre las condiciones bajo las cuales se formaron. Encontraron que los agujeros negros cercanos a 10 masas solares tendían a tener tasas de rotación concentradas en un rango más pequeño que el de la población más amplia de agujeros negros.

La combinación de la inusual concentración de masas de agujeros negros, la escasez de objetos en el rango de 12 a 16 masas solares y las similitudes en su rotación sugieren que estos agujeros negros podrían pertenecer a una población distinta con una historia de formación compartida. Una posible explicación es que muchos de ellos se originaron cuando estrellas masivas colapsaron directamente en agujeros negros sin producir explosiones de supernova.

Las ondas gravitacionales ofrecen pistas sobre muertes estelares silenciosas

Encontrar estrellas que desaparecen sin explotar presenta un gran desafío para los astrónomos. Las supernovas ordinarias producen destellos brillantes que pueden detectarse a enormes distancias cósmicas. En contraste, las supernovas fallidas pueden dejar poca evidencia visible, lo que dificulta su identificación a través de observaciones convencionales.

Legred explicó: "Podemos mirar al cielo y tratar de estudiar registros históricos de estrellas masivas que fallaron en explotar, pero es complicado porque simplemente desaparecen, dejando una mancha oscura en el cielo. Con este estudio, mostramos que los datos de ondas gravitacionales son consistentes con la mayoría de los agujeros negros binarios formados a partir de un tipo muy especial de supernova fallida, aunque se necesita más investigación. Los agujeros negros nacen en algunos de los entornos más extremos del universo, por lo que la posibilidad de entender mejor su formación es muy emocionante".

El estudio, titulado "Supernovas fallidas de baja masa y el pico de 10 masas solares en la distribución de masas de agujeros negros en fusión", recibió financiamiento de la National Science Foundation, el Departamento de Energía de EE.UU. y la Simons Foundation. El LIGO es operado por Caltech y MIT.