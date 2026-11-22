Un reciente estudio realizado por el Instituto de Genómica de la Universidad de Tartu reveló que los medicamentos que muchas personas dejaron de tomar hace años pueden seguir afectando la composición de las bacterias en su intestino. Este hallazgo se basa en un análisis de más de 2.500 participantes del Biobanco de Estonia, que mostró que muchos fármacos comúnmente recetados provocan cambios duraderos en el microbioma intestinal.

El microbioma intestinal, que consiste en una vasta comunidad de bacterias y otros microorganismos, desempeña un papel fundamental en la digestión, la función inmune y la salud general. Aunque se conoce que los antibióticos alteran significativamente la flora intestinal, este nuevo estudio sugiere que otros medicamentos también pueden tener efectos persistentes a largo plazo.

Los investigadores examinaron muestras de heces y los historiales de prescripción de los participantes, encontrando que la mayoría de los medicamentos estudiados estaban asociados con cambios en la microbiota intestinal. Sorprendentemente, un número considerable de estos medicamentos dejó "huellas" microbianas años después de que los pacientes dejaron de tomarlos.

Medicamentos comunes y sus efectos duraderos

Los hallazgos no se limitan a los antibióticos. Medicamentos como los antidepresivos, beta-bloqueadores, inhibidores de la bomba de protones y benzodiazepinas se vincularon a diferencias en el microbioma intestinal. Estos medicamentos son ampliamente utilizados para tratar diversas condiciones de salud, como la hipertensión, el reflujo ácido y trastornos de ansiedad.

El Dr. Oliver Aasmets, autor principal del estudio, comentó: "La mayoría de los estudios sobre microbiomas solo consideran los medicamentos actuales, pero nuestros resultados indican que el uso de medicamentos pasados puede ser igual de importante, ya que es un factor sorprendentemente fuerte en la explicación de las diferencias individuales en el microbioma".

Este descubrimiento sugiere que centrarse únicamente en los medicamentos que alguien toma actualmente podría pasar por alto una parte importante de su historial de salud intestinal. Las prescripciones anteriores podrían ayudar a explicar por qué la composición de las bacterias intestinales varía tanto entre las personas.

Los ansiolíticos y sus efectos comparables a los antibióticos

Uno de los hallazgos más sorprendentes se relacionó con las benzodiazepinas, una clase de medicamentos utilizados comúnmente para tratar la ansiedad. Los investigadores encontraron que estos fármacos estaban asociados con cambios en el microbioma intestinal comparables a los que se observan con los antibióticos de amplio espectro, que alteran significativamente las comunidades microbianas en el sistema digestivo.

Además, se descubrió que los medicamentos dentro de la misma clase no necesariamente producían los mismos efectos. Por ejemplo, el diazepam y el alprazolam son ambos benzodiazepinas utilizadas para tratar condiciones similares, pero mostraron diferencias en la intensidad de su impacto sobre las bacterias intestinales.

Esto sugiere que los efectos de los medicamentos sobre el microbioma pueden depender no solo del tipo de fármaco, sino también de la medicación específica utilizada.

Cambios en la microbiota al iniciar o suspender medicamentos

Para investigar si los medicamentos realmente contribuían a estos cambios microbianos, los investigadores tomaron muestras de heces adicionales de un grupo más pequeño de participantes. Al examinar cómo el microbioma cambiaba al iniciar o suspender ciertos medicamentos, el equipo identificó cambios predecibles en las bacterias intestinales. Estos hallazgos proporcionaron evidencia adicional de que los medicamentos en sí estaban contribuyendo a los cambios, en lugar de ser simplemente una asociación con diferencias ya presentes en los pacientes.

Aunque el número de participantes en este análisis adicional fue relativamente pequeño, los investigadores pudieron verificar efectos duraderos asociados con varias categorías de medicamentos, incluidos los inhibidores de la bomba de protones, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y ciertos antibióticos.

La importancia de la historia de medicamentos en la salud intestinal

Los hallazgos subrayan una consideración importante para los investigadores que estudian la relación entre las bacterias intestinales y las enfermedades. Las diferencias en el microbioma pueden reflejar no solo la salud actual de una persona y el uso de medicamentos, sino también los tratamientos recibidos años antes. Si no se tiene en cuenta el uso de medicamentos anteriores, los científicos podrían atribuir erróneamente ciertas diferencias microbianas a una enfermedad o a otro factor de salud, cuando la exposición a medicamentos previos podría haber contribuido.

Los resultados también destacan cuánto queda por entender sobre la relación a largo plazo entre los medicamentos y el microbioma intestinal. Aunque el estudio identificó cambios microbianos persistentes, estos hallazgos no establecen que dichos cambios sean necesariamente dañinos o que conduzcan a problemas de salud específicos. La profesora Elin Org, autora correspondiente del estudio, concluyó: "Esta es una evaluación sistemática integral de los efectos a largo plazo de los medicamentos sobre el microbioma utilizando registros médicos reales. Esperamos que esto anime a investigadores y clínicos a considerar la historia de medicamentos al interpretar los datos del microbioma".