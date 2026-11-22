Un reciente estudio liderado por Curtin University estableció que las personas que padecen diabetes tipo 2 enfrentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Este análisis, que abarcó 40 estudios, ofrece una visión más clara sobre la conexión entre ambas condiciones, incluyendo el aumento del riesgo y la frecuencia de nuevos casos.

Los investigadores estimaron que, por cada 1.000 personas con diabetes tipo 2, aproximadamente 4,7 desarrollarían Alzheimer en el transcurso de un año. Además, un análisis separado reveló que los individuos con diabetes tipo 2 presentaron un riesgo relativo ajustado un 53% mayor de desarrollar Alzheimer en comparación con quienes no padecen esta enfermedad.

Comprendiendo el vínculo entre diabetes y Alzheimer

El autor del estudio, Dr. Emmanuel Adewuyi, investigador en la Curtin School of Population Health, explicó que estos hallazgos proporcionan una comprensión más precisa del riesgo de Alzheimer entre las personas con diabetes tipo 2. A diferencia de revisiones anteriores que a menudo examinaron diferentes formas de diabetes o demencia en conjunto, este análisis se centró específicamente en la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. También se midió con qué frecuencia las personas con diabetes desarrollaban Alzheimer, lo que brinda una perspectiva adicional sobre la relación entre ambas condiciones.

"Mientras que muchas revisiones anteriores combinaron diferentes tipos de diabetes o demencia, esta revisión se centró específicamente en la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer, y estimó con qué frecuencia ocurrían nuevos casos", indicó el Dr. Adewuyi. "El riesgo relativo nos indica cómo se comparan dos grupos, mientras que la incidencia nos dice con qué frecuencia ocurren nuevos casos: combinar esos números nos da una imagen más clara de la carga de la enfermedad de Alzheimer entre las personas que viven con diabetes tipo 2".

El estudio, titulado "Incidencia y riesgo de la enfermedad de Alzheimer en individuos con diabetes tipo 2: una revisión sistemática y un meta-análisis", fue publicado en la revista Alzheimer's Research & Therapy.