Este domingo 22 de noviembre, Ciudad Universitaria amaneció en movimiento con la primera edición de UNC Corre, la carrera organizada por la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización de la UNC. Con largada a las 8 h desde el Pabellón Argentina, más de 3.000 corredoras y corredores completaron los recorridos de 10K, 5K y 3K recreativa.

La convocatoria superó las expectativas: se registraron 4753 inscripciones. La distancia más elegida fue la de 5K, con 1584 participantes.

La carrera formó parte de las actividades por los 150 años de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, una de las unidades académicas con mayor historia de la Universidad.

“UNC Corre es una forma de habitar la universidad desde otro lugar. Ver a miles de personas recorriendo Ciudad Universitaria, estudiantes junto a docentes, nodocentes y vecinos, confirma que el deporte es una política de bienestar que nos une como comunidad”, expresó Matías Lingua, secretario de Bienestar Universitario y Modernización de la UNC.

Los ganadores

En los 10K, los primeros puestos fueron para Florencia Diez (0:38:42) en la categoría femenina y Manque Nahuel Ferrero (0:32:27) en la masculina. En los 5K se impusieron Rafaela Villagra (0:20:36) y Matías Bellido (0:14:59). En la categoría de personas con discapacidad, Leonardo Francia se quedó con los 10K (0:42:58). En los 5K ganaron Ana Claudia Videla (0:30:06) en femenino y Mateo Macario Leoni (0:26:03) en masculino. La 3K recreativa, sin clasificación, reunió a 1178 participantes.

Una carrera hecha en comunidad

La organización contó con el acompañamiento de 60 voluntarias y voluntarios, estudiantes de la UNC, que colaboraron en el armado de kits, las acreditaciones en el Pabellón Argentina, los puestos de hidratación y la entrega de medallas finisher.

Desde la Secretaría anticiparon que UNC Corre se proyecta como un evento anual. Los resultados completos están disponibles en el siguiente link: https://my.raceresult.com/436948/results

Sobre UNC Corre

UNC Corre es la carrera de la Universidad Nacional de Córdoba, organizada por la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización. Su primera edición se realizó el 22 de noviembre de 2026 en Ciudad Universitaria, en el marco de los 150 años de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con distancias de 10K, 5K y 3K recreativa abiertas a toda la comunidad.