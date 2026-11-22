Más de 3.000 personas participaron de la primera UNC Corre y Ciudad Universitaria fue una gran pista
La carrera de la Universidad Nacional de Córdoba celebró los 150 años de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con tres distancias abiertas a la comunidad universitaria y al público en general.
22/11/2026 | 16:07Redacción Cadena 3
FOTO: UNC Corre cumplió las expectativas.
Este domingo 22 de noviembre, Ciudad Universitaria amaneció en movimiento con la primera edición de UNC Corre, la carrera organizada por la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización de la UNC. Con largada a las 8 h desde el Pabellón Argentina, más de 3.000 corredoras y corredores completaron los recorridos de 10K, 5K y 3K recreativa.
La convocatoria superó las expectativas: se registraron 4753 inscripciones. La distancia más elegida fue la de 5K, con 1584 participantes.
La carrera formó parte de las actividades por los 150 años de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, una de las unidades académicas con mayor historia de la Universidad.
“UNC Corre es una forma de habitar la universidad desde otro lugar. Ver a miles de personas recorriendo Ciudad Universitaria, estudiantes junto a docentes, nodocentes y vecinos, confirma que el deporte es una política de bienestar que nos une como comunidad”, expresó Matías Lingua, secretario de Bienestar Universitario y Modernización de la UNC.
Los ganadores
En los 10K, los primeros puestos fueron para Florencia Diez (0:38:42) en la categoría femenina y Manque Nahuel Ferrero (0:32:27) en la masculina. En los 5K se impusieron Rafaela Villagra (0:20:36) y Matías Bellido (0:14:59). En la categoría de personas con discapacidad, Leonardo Francia se quedó con los 10K (0:42:58). En los 5K ganaron Ana Claudia Videla (0:30:06) en femenino y Mateo Macario Leoni (0:26:03) en masculino. La 3K recreativa, sin clasificación, reunió a 1178 participantes.
Una carrera hecha en comunidad
La organización contó con el acompañamiento de 60 voluntarias y voluntarios, estudiantes de la UNC, que colaboraron en el armado de kits, las acreditaciones en el Pabellón Argentina, los puestos de hidratación y la entrega de medallas finisher.
Desde la Secretaría anticiparon que UNC Corre se proyecta como un evento anual. Los resultados completos están disponibles en el siguiente link: https://my.raceresult.com/436948/results
Sobre UNC Corre
UNC Corre es la carrera de la Universidad Nacional de Córdoba, organizada por la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización. Su primera edición se realizó el 22 de noviembre de 2026 en Ciudad Universitaria, en el marco de los 150 años de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con distancias de 10K, 5K y 3K recreativa abiertas a toda la comunidad.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevó a cabo en Ciudad Universitaria? La primera edición de UNC Corre, una carrera organizada por la Dirección de Deportes de la UNC.
¿Quiénes participaron en la carrera? Más de 3.000 corredores y corredoras, además de 60 voluntarios que ayudaron en la organización.
¿Cuándo se realizó la carrera? El 22 de noviembre de 2026.
¿Dónde tuvo lugar el evento? En Ciudad Universitaria, específicamente con largada desde el Pabellón Argentina.
¿Por qué se realizó esta carrera? Para celebrar los 150 años de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.