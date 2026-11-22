Chaqueño Palavecino: “República Folklore es un mega festival que hacía falta en Buenos Aires”
El artista fue el encargado de cerrar la primera jornada y este domingo habló con Cadena 3.
22/11/2026 | 16:41Redacción Cadena 3
FOTO: El Chaqueño habló con Cadena 3. (Archivo)
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100 Noches Festivaleras
El Chaqueño Palavecino fue el encargado de cerrar la primera noche de República Folklore 2026 y, al día siguiente, dialogó con Cadena 3 desde la ruta, camino a Ambrosetti, donde esta noche se presenta en la Fiesta de la Confraternidad.
El artista no escondió su entusiasmo por lo vivido en el Parque de la Ciudad. “Felicitaciones a la Sole y a todos los que la acompañan. Realmente un mega festival”, destacó.
Palavecino consideró que el evento “hacía falta en Buenos Aires” y expresó su deseo de que continúe: “Que se siga haciendo”.
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100 noches festivaleras. República Folklore vibra en su segunda jornada con una grilla de peso
El festival comenzó en el Parque de la Ciudad con recitales, juegos populares y campeonatos de danza.
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Además, se mostró sorprendido por la magnitud de la convocatoria. “Mirá que metió artistas conocidos y yo creo que ha sido una cuarta parte de todos los que hay. Y todos los nuevos que vienen… el folclore es muy, muy grande", señaló.
El cantante reconoció que no pudo recorrer demasiado el predio porque llegó, pasó por el camarín, por prensa y volvió a prepararse para subir al escenario. Aun así, valoró el encuentro con colegas de distintas generaciones.
En el backstage se cruzó con Víctor Hugo Godoy (Los 4 de Córdoba), Roberto Pérez (Por Siempre Tucu), Los Galoncitos, Los Tequis, Las Soles y varios de los artistas más jóvenes que están surgiendo. “60, 70 años de historia arriba de un escenario. Tremendo todo”, resumió.
También destacó el momento en el que invitó a cantar a un artista menos habitual en los grandes festivales: “Es una linda manera de visibilizarlo”. Y recordó que compartió unos temas con Roberto Carabajal antes de que entrara la banda de Soledad para el cierre masivo.
En un tono más distendido, el Chaqueño habló de la comida típica del folklore. “En ese orden: el asado, el locro o las empanadas”, respondió cuando le preguntaron cuál es el plato representativo. Y repasó la riqueza gastronómica de cada región: las empanadas tucumanas, el frangollo santiagueño, la humita y los tamales (redondos en Salta y de otra forma en Tucumán), el pescado en Entre Ríos y la calidad de la carne en la zona pampeana.
Entrevista de Alejandro Bustos y Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Quién cerró la primera noche de República Folklore 2026?
El Chaqueño Palavecino fue el encargado de cerrar la primera noche del festival.
¿Qué opinó el Chaqueño sobre el evento?
Consideró que hacía falta en Buenos Aires y expresó su deseo de que continúe.
¿Con quiénes se encontró en el backstage?
Se cruzó con Víctor Hugo Godoy, Roberto Pérez, Los Galoncitos, Los Tequis, Las Soles y otros artistas jóvenes.
¿Qué platos típicos mencionó el Chaqueño?
Habló sobre el asado, el locro y las empanadas, entre otros platos representativos de diversas regiones.
¿Qué artista invitó a cantar durante el festival?
Invitó a Roberto Carabajal a cantar antes de que entrara la banda de Soledad.