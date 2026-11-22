Las altas temperaturas en Buenos Aires marcan la semana: se espera un día de 34 grados
El calor no dará tregua y el Servicio Meteorológico Nacional confirmó temperaturas elevadas para esta semana.
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Buenos Aires, 22 noviembre (NA) – El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la semana que comienza se caracterizará por temperaturas altas, similares a las que se registraron en los últimos días, tanto en la Capital Federal como en sus alrededores.
El organismo detalló que las temperaturas superarán los 30 grados e incluso podrían alcanzar los 34.
En cuanto al lunes, se pronostica un inicio con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos del noroeste que cambiarán al oeste y temperaturas entre 15 y 30 grados.
El martes comenzará con un cielo mayormente nublado, vientos del oeste rotando al sudoeste, y los termómetros oscilarán entre los 18 y 29 grados.
Para el miércoles, se espera un cielo algo nublado con vientos del noreste cambiando al noroeste, y una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26.
El jueves tendrá un cielo también algo nublado, vientos del noroeste rotando al norte, y las temperaturas irán de 13 a 27 grados. El viernes, por su parte, se prevé cielo algo nublado, vientos del norte y termómetros entre 17 y 30 grados.
El sábado se anticipa cielo algo nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34, lo que lo convierte en el día más caluroso de la semana.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Buenos Aires esta semana?
Temperaturas elevadas, con máximas que llegarán a 34 grados, especialmente el sábado.
¿Quién proporciona el pronóstico?
El pronóstico es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo será el día más caluroso?
El sábado se prevé que sea el día más caluroso de la semana, alcanzando 34 grados.
¿Cómo será el clima el lunes?
El lunes comenzará con cielo parcial a mayormente nublado y temperaturas entre 15 y 30 grados.
¿Qué cambios habrá en los vientos?
Los vientos cambiarán de noroeste a oeste durante el lunes y del oeste al sudoeste el martes.
[Fuente: Noticias Argentinas]