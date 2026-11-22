FOTO: Las altas temperaturas en Buenos Aires marcan la semana: se espera un día de 34 grados

Buenos Aires, 22 noviembre (NA) – El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la semana que comienza se caracterizará por temperaturas altas, similares a las que se registraron en los últimos días, tanto en la Capital Federal como en sus alrededores.

El organismo detalló que las temperaturas superarán los 30 grados e incluso podrían alcanzar los 34.

En cuanto al lunes, se pronostica un inicio con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos del noroeste que cambiarán al oeste y temperaturas entre 15 y 30 grados.

El martes comenzará con un cielo mayormente nublado, vientos del oeste rotando al sudoeste, y los termómetros oscilarán entre los 18 y 29 grados.

Para el miércoles, se espera un cielo algo nublado con vientos del noreste cambiando al noroeste, y una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26.

El jueves tendrá un cielo también algo nublado, vientos del noroeste rotando al norte, y las temperaturas irán de 13 a 27 grados. El viernes, por su parte, se prevé cielo algo nublado, vientos del norte y termómetros entre 17 y 30 grados.

El sábado se anticipa cielo algo nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34, lo que lo convierte en el día más caluroso de la semana.